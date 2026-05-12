En Roma, Daniil Medvedev "aterrizó" a Thiago Tirante en dos sets

Se acabó el sueño de Thiago Tirante en el Masters 1000 de Roma . La sexta raqueta del país, que tuvo una grandísima semana en el certamen italiano, quedó eliminado frente al ex N°1 del mundo, Daniil Medvedev . El ruso se llevó la victoria con un marcador de 6/3 y 6/2 y se clasificó a los cuartos de final de este torneo.

Por el lado de Medvedev, el ruso volverá a jugar unos cuartos de final en un Masters 1000 sobre polvo de ladrillo después de un año, siendo el Madrid Open del 2025 la última vez que lo hizo. Su rival, para intentar conseguir un boleto para las semis, será Martin Landaluce.

¿Qué pasó en Roma?

El oriundo de La Plata había comenzado el encuentro de gran manera, con un quiebre rápido frente al moscovita. Sin embargo, ese fue el único tramo en el partido donde pudo estar en ventaja. En el segundo game del primer set, el campeón del US Open 2021 lo recuperó y a partir de ahí, fue amo y señor del partido.

Medvedev quebró el saque de Tirante en cuatro oportunidades, algo muy difícil teniendo en cuenta que el jugador de tenis nacional venía con su servicio en un gran nivel y siendo decisivo en su excursión durante el Masters 1000 de Roma. Pero la jerarquía del ruso, que también se hizo fuerte desde la red y aguantó la potencia de la derecha del albiceleste, terminó por imponerse en el partido.

Pese a esta eliminación, Thiago tiene que irse muy contento del torneo que hizo. En la semana que duró su participación, accedió por primera vez a los octavos de final de un torneo de esta categoría y logró valiosos puntos para el ranking ATP, donde subirá 13 posiciones y alcanzará su mejor ranking. A partir de la próxima actualización, correspondiente al lunes 18 de mayo, será el nuevo N°56 del mundo, quedando al borde de meterse por primera vez en su carrera en el Top 50.

¿Qué le depara el destino a Thiago Tirante?

Para continuar con esta senda, el camino de Tirante en el circuito ATP seguirá Hamburgo, en lo que será la semana previa a Roland Garros. Allí el argentino será uno de los integrantes del cuadro principal, que tendrá a Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton y Lorenzo Musetti como los principales favoritos. Este torneo se jugará entre el 18 y 23 de mayo, en la ciudad alemana.