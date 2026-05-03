Mar cristalino y dunas mágicas: 3 playas de ensueño para escapar del frío en Argentina

Con temperaturas de hasta 22°C y el mar a 18°C, el litoral pontino ofrece arena libre de sombrillas y precios de baja temporada a solo una hora de Roma.

El otoño en la Argentina empuja a buscar el sol y el mar del norte. En Italia existe la provincia de Latina, el litoral pontino que se transforma durante abril y mayo en un refugio de aguas transparentes y pueblos blancos. Entre Gaeta y Sperlonga, tres playas invitan a caminar descalzo sin el agobio térmico ni las multitudes del verano europeo.

Para quienes huyen del frío, la costa del Lazio ofrece un microclima ideal con máximas que rondan los 22°C. La joya técnica de la región es la Spiaggia dei 300 Gradini, bautizada así por la escalinata panorámica que desciende desde la Vía Flacca. Es una franja de arena fina y clara encerrada entre acantilados donde la vegetación mediterránea perfuma el aire con notas de pino y enebro. En esta época, el silencio solo se rompe por el sonido de las olas bajas.

Serapo y Sperlonga: comodidad y romanticismo frente al Mediterráneo Más al sur, Gaeta despliega la playa de Serapo. Es una extensión de medio kilómetro de arena dorada a los pies del Monte Orlando. Su poca profundidad la vuelve perfecta para caminatas matutinas cuando el sol apenas empieza a calentar el agua, que en primavera alcanza unos tonificantes 18°C. A diferencia de los meses centrales del año, el ritmo es pausado y los locales gastronómicos permiten probar la tiella, una focaccia rellena de pulpo o bacalao, sin esperas.

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Sperlonga completa el recorrido con la Spiaggia dell'Angolo. Este rincón se caracteriza por su arena dorada y un mar turquesa que le ha valido las banderas Azul y Verde por su pureza. El valor agregado es la cercanía con la Villa de Tiberio, un sitio arqueológico a orillas del mar que se explora mejor bajo la luz clara de abril que bajo el sol calcinante de agosto. Las dunas circundantes, en plena floración, ofrecen el marco visual para practicar yoga o leer frente al Mediterráneo.

image Por qué visitar el litoral pontino en temporada baja Moverse por la zona en esta temporada garantiza menos tráfico y facilidad de estacionamiento en la litoránea. Es posible combinar los tres destinos en un solo fin de semana partiendo desde Roma o Formia en tren. La primavera pontina no solo es un descanso visual, sino una oportunidad de vivir el lujo del espacio y la calma antes de que la temporada alta sature cada rincón del mapa italiano.