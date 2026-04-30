30 de abril de 2026 - 20:45

Visitar la segunda ciudad más poblada de Chile en sólo 3 días: el destino poco conocido por los argentinos

En cuatro jornadas se puede vivir una experiencia en Chile que cruza arte y naturaleza, con propuestas que van desde museos hasta minas.

Concepción, Chile.

Concepción, Chile.

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Por Redacción Turismo

La ciudad de Concepción, uno de los polos culturales más activos de Chile, funciona como punto de partida para un viaje que combina vida urbana, tradiciones costeras y paisajes rurales. En cuatro jornadas se despliega una experiencia que cruza arte, memoria histórica y naturaleza, con propuestas que van desde museos y universidades hasta caletas de pescadores y antiguas minas de carbón.

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Concepción, Chile

Día 1: arte, universidad y vida nocturna

- La llegada invita a recorrer la Universidad de Concepción, considerada una de las más emblemáticas del país. Dentro de su campus se encuentra la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, que alberga una destacada colección de arte chileno y el mural Presencia de América Latina, declarado Monumento Histórico.

- Por la tarde, el recorrido continúa en el Parque Ecuador, uno de los principales pulmones verdes de la ciudad. Desde allí se puede ascender al Cerro Caracol, el punto más alto del área urbana, ideal para observar el atardecer.

Concepción, Chile

Día 2: historia naval y caletas del Biobío

- El segundo día se orienta hacia la costa. En la bahía de Talcahuano se encuentra el Monitor Huáscar, histórico buque de la Guerra del Pacífico convertido en museo flotante.

- La ruta sigue hacia la Caleta Tumbes, donde la gastronomía marina se presenta en su forma más auténtica, con vistas a la Isla Quiriquina. Más al sur aparece la Caleta Chome, rodeada por un santuario natural que incluye pingüineras y vestigios de una antigua industria ballenera.

El cierre del día llega en la desembocadura del Río Biobío, el más ancho del país, con paisajes abiertos que combinan río y océano.

Concepción, Chile

Día 3: tradiciones del Valle del Biobío

- La tercera jornada se desplaza hacia el interior, en dirección al Valle del Biobío. Una alternativa distintiva es el recorrido en el Tren Corto Laja, que conecta distintas localidades con valor histórico.

- En San Rosendo se conservan restos ferroviarios y espacios tradicionales como la Pérgola de las Flores. Desde Laja parten excursiones que cruzan el río hacia sectores rurales como Millapoa, donde se desarrollan viñedos patrimoniales y experiencias ligadas al mundo campesino.

De regreso, localidades como Hualqui y Talcamávida ofrecen artesanías y productos regionales que reflejan la identidad local.

Día 4: memoria minera en Lota

- El último día conduce a Lota, un enclave marcado por la historia del carbón. Allí se encuentra el Chiflón del Diablo, antigua mina que permite descender al subsuelo y comprender las condiciones de trabajo de los mineros.

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