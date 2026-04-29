Qué hacer en Santiago de Chile en 4 días: el recorrido completo para conocer destinos inéditos

Santiago de Chile se consolidó como uno de los destinos más elegidos por turistas argentinos no solo por sus compras y outlets, sino también por su enorme oferta cultural, gastronómica y natural. En una estadía de cuatro días es posible recorrer el corazón histórico de la capital, visitar viñedos reconocidos a nivel internacional, explorar la Cordillera de los Andes y descubrir pueblos tradicionales que conservan la esencia chilena.

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La primera jornada puede comenzar en la Iglesia de San Francisco , considerada la construcción colonial más antigua de Chile y uno de los puntos históricos más importantes de la capital.

Desde allí, al cruzar la Alameda, aparece la tradicional calle Nueva York, donde se encuentran edificios emblemáticos como el Club de la Unión y la Bolsa de Comercio de Santiago . A solo una cuadra se ubica el Palacio de La Moneda, sede del gobierno chileno y uno de los íconos institucionales del país.

Luego, el clásico Paseo Ahumada conduce hasta la Plaza de Armas de Santiago, considerada el kilómetro cero de Chile y uno de los espacios más visitados por turistas.

Para el almuerzo, el mejor destino suele ser el Mercado Central de Santiago, reconocido por su oferta de pescados y mariscos frescos.

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Día 2: visita a las viñas del Valle del Maipo

El segundo día está idealmente reservado para conocer el Valle del Maipo, una de las zonas vitivinícolas más importantes de Chile y hogar de algunas de las viñas más antiguas del país.

La región se ubica al sur de Santiago y puede recorrerse mediante tours registrados en Sernatur o por cuenta propia, dependiendo del ritmo de cada viajero.

Allí se encuentran bodegas históricas donde es posible degustar vinos reconocidos internacionalmente, recorrer parques centenarios y conocer antiguas instalaciones de producción.

Día 3: aventura y relax en el Cajón del Maipo

El tercer día propone una escapada hacia el Cajón del Maipo, uno de los destinos de naturaleza más famosos cerca de Santiago.

Quienes viajan en transporte público suelen tomar el Metro hasta la estación Las Mercedes y desde allí abordar un bus hacia San José de Maipo. En auto particular, el trayecto por Camino El Volcán demora cerca de 50 minutos.

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Día 4: Viña Undurraga y el encanto tradicional de Pomaire

La última jornada puede comenzar con una visita a la Viña Undurraga, una de las bodegas históricas más reconocidas del país.

Fundada en 1870 por Francisco Undurraga Vicuña, la viña introdujo desde Europa cepas como Pinot Noir, Riesling y Cabernet Sauvignon, además de desarrollar etiquetas reconocidas como Sibaris y Aliwen junto a una amplia línea de espumantes.

Si se viaja en transporte público, el punto de partida habitual es la Estación San Borja, cerca de Estación Central, desde donde salen buses hacia Talagante.