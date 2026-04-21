Ver Santiago de Chile a más de 300 metros de altura: cómo es la experiencia en el Sky Costanera

El edificio más alto de América del Sur se erige como una pieza central en la transformación urbana de Santiago de Chile . Con 300 metros de altura y 62 pisos, la Gran Torre Costanera no se limita a su condición de rascacielos : integra oficinas, hoteles, espacios comerciales y un mirador que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y de la Cordillera de los Andes .

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En la cima funciona el Sky Costanera, un espacio que ofrece vistas en 360 grados y permite entender la geografía urbana. En días despejados, el trazado del río Mapocho se distingue con claridad y se percibe cómo la ciudad se expande entre sectores modernos y áreas tradicionales.

El edificio forma parte del complejo Costanera Center y fue diseñado por César Pelli , una figura clave de la arquitectura contemporánea. Su fachada vidriada refleja el cielo y las montañas, generando variaciones visuales según la hora del día.

En un país con alta actividad sísmica como Chile, la estructura incorpora un núcleo de hormigón armado de gran resistencia junto a sistemas capaces de absorber movimientos y ráfagas de viento. La obra comenzó en 2006, atravesó interrupciones durante la crisis global de 2008 y terminó por consolidarse como un ícono del perfil urbano.

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Tecnología y eficiencia en altura

La torre integra criterios de sustentabilidad orientados a reducir el consumo energético. Su diseño aprovecha la luz natural y suma sistemas inteligentes que regulan climatización, iluminación y ventilación según las condiciones externas y la ocupación. En una ciudad con variaciones térmicas marcadas, esta optimización permite mantener el confort sin desperdicio de recursos. La integración con oficinas, comercios y servicios dentro del mismo complejo refuerza una lógica urbana más concentrada y eficiente.

Tres momentos, tres paisajes

La experiencia cambia según la hora.

- Durante el día, la vista es nítida y casi cartográfica.

- Al atardecer, los colores se funden y la cordillera gana protagonismo.

- De noche, la ciudad se convierte en una trama de luces que modifica por completo la atmósfera.

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Información clave para la visita

El acceso al mirador se realiza a través del centro comercial del complejo, todos los días entre las 10 y las 22. La entrada incluye el recorrido completo y permite organizar la visita con flexibilidad. Dentro del espacio, el Sky 300 Bar & Coffee suma una opción gastronómica con café, cócteles y platos livianos, con el atardecer como franja más demandada.