Temporada de invierno 2026 en Chile: fechas, precios y todo lo que hay que saber para esquiar

La temporada de nieve 2026 en Chile ya genera expectativa entre los amantes de los deportes invernales y quienes planean su primera escapada a la cordillera. Con aperturas previstas desde los primeros días de junio , los principales centros de ski del país ultiman detalles para recibir visitantes en una temporada que promete una amplia oferta de actividades.

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Los viajes de trabajo por temporada se han convertido en tendencia en un cierto grupo de jóvenes mendocinos, que pueden tener una experiencia laboral en Estados Unidos y perfeccionar el inglés. Muchos eligen los centros de ski.

Las fechas de inicio dependerán en gran medida de las condiciones climáticas y de las nevadas que se registren durante las próximas semanas. Sin embargo, varios complejos ya adelantaron sus calendarios tentativos . El Colorado aparece como uno de los candidatos a inaugurar primero la temporada, mientras que Valle Nevado proyecta abrir sus instalaciones el 12 de junio.

La mayoría de los centros de ski operan todos los días entre las 9:00 y las 17:00 horas. Quienes viajan desde Santiago suelen optar por salir temprano para evitar congestiones en los accesos y aprovechar las mejores condiciones de nieve.

Las primeras horas de la mañana suelen ofrecer ventajas importantes . Además de encontrar pistas en mejores condiciones, los visitantes enfrentan menos filas en los andariveles y pueden disfrutar una experiencia más cómoda durante gran parte de la jornada.

Los centros de ski y parques de nueve ya se preparan para la temporada de invierno. - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Ignacio Blanco / Los Andes

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Los valores cambian según el centro elegido y la época del año. Durante la temporada alta, que incluye fines de semana, feriados y vacaciones de invierno, los precios aumentan respecto de los días laborables.

En El Colorado, los tickets diarios para adultos comienzan en torno a los 75.000 pesos chilenos, aunque algunas promociones permiten acceder a tarifas reducidas. Valle Nevado ofrece pases desde los 164.000 pesos bajo un sistema de precios dinámicos que varía según la demanda.

Las Leñas, el centro de ski más importante de Mendoza.

A estos valores se deben sumar algunos gastos adicionales. Quienes no cuentan con equipamiento propio pueden alquilar indumentaria y accesorios directamente en los centros de ski. El costo de un conjunto completo que incluye parka, pantalón, botas y guantes ronda los 45.000 pesos chilenos. Además, la mayoría de los complejos exige el uso de tarjetas recargables para acceder a los andariveles, cuyo valor inicial oscila entre los 5.000 y 6.000 pesos.