Paso a Chile: el pronóstico que amenaza con un cierre del Cristo Redentor

El paso internacional Cristo Redentor continúa este viernes habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos de circulación, con horario de invierno de 9 a 21 (hora argentina) y de 8 a 20 (hora chilena) . Sin embargo, las autoridades mantienen un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas debido al pronóstico de nevadas en la cordillera.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 5 de junio

Según el reporte de alta montaña, el cielo se presenta hoy parcialmente nublado en la zona de Las Cuevas , donde la temperatura alcanzó los -8°C durante la mañana. Además, se esperan débiles chubascos de nieve durante la tarde y la noche , condiciones que podrían repetirse el sábado entre las 15 y las 18.

La atención está puesta especialmente en la próxima semana. Los pronósticos indican nevadas persistentes desde la mañana del martes 9 de junio y hasta las primeras horas del jueves en sectores como Las Cuevas, Libertadores y Portillo, en Chile . De confirmarse estas condiciones, no se descarta un cierre preventivo del corredor internacional durante el martes y el miércoles.

Para este viernes se espera una jornada con abundante nubosidad, bancos de niebla y lloviznas aisladas , con una mejora gradual durante la tarde. La temperatura máxima rondará entre los 16 y los 18 grados en el llano.

En alta montaña, el cielo permanecerá nublado durante gran parte del día y se prevén nevadas débiles hacia la tarde-noche y la madrugada del sábado.

Para el sábado, en tanto, se anticipa un aumento de la nubosidad en toda la provincia. Desde la tarde podrían registrarse lluvias y lloviznas débiles en distintas zonas de Mendoza, mientras que en la cordillera se esperan precipitaciones desde las 16, principalmente en los sectores norte y central. No se pronostican acumulaciones significativas de nieve.

Cómo está el paso Pehuenche

El paso Pehuenche también permanece habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de funcionamiento para el ingreso a Argentina son de 9 a 19 y para la salida de 9 a 18.

Las autoridades recomiendan a quienes planeen viajar a Chile durante los próximos días consultar el estado actualizado de los pasos fronterizos y las condiciones meteorológicas antes de emprender el viaje, especialmente ante el pronóstico de nevadas previsto para la próxima semana. La información se encuentra disponible en: https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera