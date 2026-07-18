18 de julio de 2026 - 09:10

El temporal en Chile ya dejó cuatro muertos y mantiene en alerta a gran parte del país

10 de las 16 regiones del país trasandino están bajo alerta por lluvias, aluviones y derrumbes. En Valparaíso hay casi 400.000 hogares sin suministro eléctrico.

El temporal en Chile ya dejó cuatro muertos y mantiene en alerta a gran parte del país.

El temporal en Chile ya dejó cuatro muertos y mantiene en alerta a gran parte del país.

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El fuerte temporal que afecta a gran parte de Chile ya dejó cuatro personas fallecidas y mantiene bajo alerta a 10 de las 16 regiones del país, donde las intensas lluvias provocaron inundaciones, cortes de energía, desbordes de ríos y un elevado riesgo de aluviones y deslizamientos de tierra.

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La última víctima fatal fue confirmada este viernes en la región de Valparaíso, donde las autoridades decretaron alerta roja debido a la alta probabilidad de aluviones y derrumbes.

"Seguimos enfrentando un escenario complejo. Todavía enfrentaremos horas especialmente exigentes, por lo que el llamado es a no exponerse y evitar desplazamientos que no sean necesarios", afirmó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, durante una conferencia de prensa.

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Uno de los temporales más intensos de los últimos años

El sistema frontal comenzó afectando la zona centro-sur del país y avanza hacia el norte acompañado por un río atmosférico de gran intensidad, fenómeno que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) calificó como uno de los eventos meteorológicos más importantes registrados en los últimos años.

Incluso, el organismo advirtió que, si se cumplen las proyecciones de precipitaciones, podría tratarse del episodio de lluvias más intenso para un mes de julio desde que existen registros.

Personas observan un cami&oacute;n atrapado en un t&uacute;nel inundado por las fuertes lluvias este viernes, en la comuna de San Bernardo en Santiago (Chile).

Personas observan un camión atrapado en un túnel inundado por las fuertes lluvias este viernes, en la comuna de San Bernardo en Santiago (Chile).

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que actualmente el fenómeno atraviesa su momento de mayor intensidad. "Se está viviendo el peak de precipitaciones en Valparaíso, Coquimbo y la Región Metropolitana", indicó.

El último informe del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalla que más de 2.500 personas permanecen aisladas en la región de Coquimbo, mientras que cerca de 100 viviendas quedaron destruidas o sufrieron daños de consideración.

Además, el temporal dejó casi 400.000 hogares sin suministro eléctrico, principalmente en la región de Valparaíso, ubicada a unos 110 kilómetros al noroeste de Santiago.

Gran parte de Chile bajo alerta por el temporal.&nbsp;

Gran parte de Chile bajo alerta por el temporal.

En esa zona, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de varias localidades cercanas a los esteros Marga Marga y Quilpué, ante el riesgo de desbordes.

También genera preocupación la crecida del río Petorca, que durante años fue uno de los símbolos de la prolongada sequía que afectó al país y que permanecía prácticamente sin caudal.

El temporal continuará hasta el domingo

El presidente chileno, José Antonio Kast, recorrió este viernes la comuna de Penco, en la región del Biobío, una de las más castigadas por el sistema frontal.

Jos&eacute; Antonio Kast, presidente de Chile.&nbsp;

José Antonio Kast, presidente de Chile.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo sobre el avance del temporal hacia el norte del país, donde preocupa especialmente el impacto que puedan tener las lluvias en las regiones de Atacama y Coquimbo.

En Atacama persiste el recuerdo de los devastadores aluviones ocurridos en 2015, mientras que en Coquimbo las propias autoridades reconocieron que la región "no está preparada" para enfrentar un evento de esta magnitud.

Según los pronósticos, el sistema frontal continuará afectando al territorio chileno hasta la noche del domingo, con nuevas lluvias, fuertes vientos y riesgo de deslizamientos de tierra en distintas zonas del país.

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