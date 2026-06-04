4 de junio de 2026 - 12:59

Volcó un camión en la Ruta 60 de Chile y el tránsito está restringido

El camionero logró salir por sus propios medios. La circulación está habilitada por una sola mano. Piden precaución.

Volcó un camión en la Ruta 60 de Chile y el tránsito está restringido.

Volcó un camión en la Ruta 60 de Chile y el tránsito está restringido.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un camión de la empresa Transporte Calderón volcó este jueves en la Ruta 60 de Chile, a la altura del sector Salto del Soldado.

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Según la información preliminar, el vehículo protagonizó un accidente en solitario y el conductor logró salir por sus propios medios sin sufrir lesiones.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito se encuentra habilitado por una sola mano, por lo que las autoridades solicitaron circular con extrema precaución en la zona.

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