El camionero logró salir por sus propios medios. La circulación está habilitada por una sola mano. Piden precaución.

Volcó un camión en la Ruta 60 de Chile y el tránsito está restringido.

Un camión de la empresa Transporte Calderón volcó este jueves en la Ruta 60 de Chile, a la altura del sector Salto del Soldado.

Según la información preliminar, el vehículo protagonizó un accidente en solitario y el conductor logró salir por sus propios medios sin sufrir lesiones.

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Como consecuencia del siniestro, el tránsito se encuentra habilitado por una sola mano, por lo que las autoridades solicitaron circular con extrema precaución en la zona.