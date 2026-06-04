Un camión rumbo a Chile llevaba 1.100 litros de éxtasis ocultos en falsos tanques de combustible

Una investigación de la Gendarmería Nacional permitió descubrir una carga de 1.100 litros de MDMA (éxtasis) en estado líquido que era transportada de manera oculta en un camión paraguayo. El vehículo se dirigía hacia Chile.

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El procedimiento se inició a partir de información obtenida por el área de Inteligencia Criminal de Chaco , que alertó sobre un vehículo de carga sospechoso que había ingresado al país desde Paraguay y que podría estar vinculado al tráfico de drogas.

Tras el seguimiento de la información, efectivos de distintas unidades localizaron el camión en una estación de servicio de la localidad cordobesa de Villa Nueva , ubicada en la intersección de las rutas nacionales 9 y 158.

Según la documentación presentada, el transporte trasladaba 27.990 kilos de harina de girasol con destino final en Chile. Sin embargo, durante la inspección surgieron irregularidades que despertaron las sospechas de los investigadores.

Detección de éxtasis en los tanques de combustible de un camión paraguayo.

Detección de éxtasis en los tanques de combustible de un camión

Los gendarmes detectaron que dos tanques de combustible adicionales instalados en los laterales del vehículo no estaban conectados al sistema de alimentación del motor. Además, el líquido contenido en su interior presentaba características diferentes a las habituales para combustible.

Las pruebas confirmaron la presencia de MDMA

Ante la situación, intervino la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Francisco”, que dio aviso a la Justicia Federal. Con apoyo de personal de los escuadrones de Seguridad Vial “Villa María” y “Santa Catalina”, se realizaron pruebas de campo que arrojaron resultado positivo para MDMA, sustancia conocida popularmente como éxtasis.

Uno de los tanques cargados de éxtasis Uno de los tanques cargados de éxtasis. Prensa Gendarmería

Posteriormente, especialistas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba efectuaron una contraprueba que confirmó la presencia de la droga y permitió determinar que se trataba de 1.100 litros de éxtasis líquido.

Secuestros e investigación

Por disposición judicial, se ordenó el secuestro del camión con patente paraguaya, de la totalidad de la sustancia hallada, de la carga de harina de girasol y de documentación considerada de interés para la investigación.

El éxtasis líquido hallado dentro del tanque de combustible del camión paraguayo El éxtasis líquido hallado dentro del tanque de combustible del camión paraguayo. Prensa Gendarmería

La pesquisa contó además con la participación de la Dirección Antidrogas de Gendarmería, que obtuvo información complementaria mediante mecanismos de cooperación internacional con la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad). Las autoridades continúan trabajando para determinar el origen de la droga, su destino final y las posibles responsabilidades vinculadas al transporte de la sustancia.

Según trascendió el camión se dirigía hacia el túnel Cristo Redentor, en Mendoza.