Imprudencia en alta montaña: intentó adelantar en doble línea amarilla, chocó a otro camión y habilitan bypass

El conductor de un transporte terminó impactando de costado contra otro camión en la Ruta 7. No se registraron heridos.

Un grave siniestro vial se produjo este sábado en la Ruta 7 poco antes de llegar a la localidad de Uspallata, donde dos vehículos de carga pesada colisionaron tras una arriesgada maniobra de uno de los conductores en alta montaña.

Según los informes oficiales, el hecho ocurrió este sábado al mediodía en la zona de Ranchillos. Allí, un camión oriundo de Mendoza, que circulaba en sentido Chile-Mendoza, realizó una maniobra de adelantamiento sobre la doble línea amarilla.

Al encontrarse de frente con un camión paraguayo que circulaba en sentido contrario, el conductor argentino intentó una maniobra de evasión para evitar el impacto frontal, dirigiéndose hacia la banquina del otro carril. Como consecuencia y pese a la arriesgada maniobra, ambos transportes terminaron colisionando sobre sus costados derechos.

Inmediatamente se desplazaron hacia el lugar unidades de emergencia, junto con personal de la Policía de Mendoza y de la Gendarmería Nacional, quienes constataron que, pese a la magnitud del impacto, no hubo personas lesionadas.