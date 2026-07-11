Brutal agresión en patota a un adolescente de 15 años: hay tres detenidos

La ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz quedó conmocionada por un episodio de extrema violencia contra un adolescente de 15 años quien lucha por su vida. Hay tres detenidos por el ataque.

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Según informaron fuentes judiciales al portal local Carlos Paz Vivo, los detenidos son un joven mayor de edad y dos menores de 18 años . Hasta el momento no se dieron a conocer sus identidades ni las circunstancias en las que fueron arrestados.

La Justicia continúa con la investigación para determinar si hubo más personas involucradas en el hecho . Según trascendió, las autoridades buscan reconstruir lo sucedido con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

La víctima, identificada como Santiago Herrero , sufrió una brutal agresión perpetrada por un grupo de jóvenes y debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia por un grave traumatismo de cráneo.

El ataque ocurrió durante la noche del jueves en la intersección de avenida Cárcano y Sargento Cabral, una zona céntrica de la ciudad turística. Según la reconstrucción realizada por familiares y fuentes cercanas a la investigación, Santiago caminaba junto a un amigo cuando fue sorprendido por un grupo de adolescentes que lo habría atacado por la espalda.

De acuerdo con la información difundida por TN y replicada por otros medios, la agresión habría comenzado tras una discusión. Uno de los presuntos atacantes golpeó al joven con una botella de vidrio en la cabeza, provocando que cayera inconsciente al suelo. Una vez indefensa la víctima, los demás integrantes del grupo continuaron golpeándolo y también agredieron al amigo que lo acompañaba.

La víctima fue intervenida de urgencia

Tras la agresión, el adolescente fue auxiliado por su amigo y vecinos de la zona mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias. Inicialmente recibió atención en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz, pero debido a la gravedad de las lesiones los médicos decidieron trasladarlo al Hospital de Urgencias de Córdoba capital, uno de los principales centros de atención para pacientes con traumatismos complejos en la provincia.

La víctima fue trasladada al Hospital de Urgencias de Córdoba

Durante la madrugada fue sometido a una cirugía de urgencia por el severo traumatismo craneal. Al cierre de las últimas informaciones, permanecía internado con pronóstico reservado y bajo estricta observación médica. Los especialistas indicaron a la familia que debían transcurrir al menos 48 horas para contar con una evaluación más precisa sobre su evolución clínica.

Las primeras hipótesis

Mientras permanece internado en estado reservado, la Justicia avanza en la identificación de los responsables.

Los investigadores manejan la hipótesis de que el episodio estaría vinculado a un conflicto previo entre la víctima y otros adolescentes de entre 15 y 16 años. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no difundieron oficialmente detalles sobre el origen de esa disputa.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que trabaja en la recopilación de testimonios y otras pruebas para determinar las circunstancias exactas del hecho.

El caso generó una fuerte repercusión en Córdoba y volvió a poner el foco sobre los hechos de violencia grupal protagonizados por adolescentes.