11 de julio de 2026 - 07:45

Denuncian a alumnos de colegios de la UBA por crear y vender fotos con IA de sus compañeras desnudas

Alumnos del Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini fueron sancionados tras descubrir que vendían "packs" de imágenes adulteradas de sus compañeras.

Denunciaron a alumnos por el uso y venta de imágenes adulteradas de sus compañeras desnudas mediante inteligencia artificial

Denunciaron a alumnos por el uso y venta de imágenes adulteradas de sus compañeras desnudas mediante inteligencia artificial

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La comunidad educativa del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini se encuentra en estado de alerta tras una denuncia contra alumnos de segundo año por el uso y comercialización de imágenes adulteradas de sus compañeras desnudas mediante inteligencia artificial (IA).

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El caso, que involucra a adolescentes de entre 13 y 14 años, salió a la luz al detectarse la existencia de grupos de WhatsApp y carpetas de Drive donde se distribuían "packs" con fotos y videos manipulados a un valor de $1000.

Las víctimas, en su mayoría compañeras de curso, amigas o exparejas de los acusados, se enteraron de que sus nombres y rostros reales eran vinculados a cuerpos desnudos generados digitalmente.

La conmoción interna derivó en protestas estudiantiles y "ruidazos" luego de que aparecieran mensajes amenazantes en los bancos de las aulas del Pellegrini: “Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas”.

Ante la gravedad de los hechos, la Universidad de Buenos Aires (UBA) activó sus protocolos de violencia sexual digital y género para brindar contención a las familias y alumnas afectadas.

Las rectoras Valeria Bergman (CNBA) y Ana Barral (ESCCP) confirmaron que los alumnos señalados ya recibieron sanciones de suspensión, mientras se evalúan cambios normativos que incluyen la restricción total del uso de celulares en el horario escolar.

Desde el ámbito judicial, la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Ufedyci, advirtió que este no es un hecho aislado, sino un fenómeno internacional frecuente que enfrenta desafíos legales significativos. La investigación, que podría involucrar a unos 50 estudiantes, choca con la no punibilidad de los menores de 14 años según el régimen penal juvenil vigente.

Dupuy subrayó la existencia de un vacío legal respecto a la creación total de imágenes con IA, aunque aclaró que, al utilizar rostros identificables de menores, el delito de producción de material de explotación sexual infantil se considera consumado.

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