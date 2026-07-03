Aprender 2025: La DGE destacó que Mendoza alcanzó el menor nivel crítico en lengua de los últimos 13 años

Se conocieron los resultados del Operativo Aprender 2025 y los resultados tienen entusiasmadas a las autoridades locales. La medición dio cuenta de que, entre los alumnos de sexto grado, 8 de cada 10 están por encima del nivel básico en lengua.

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Más aún, desde la Dirección General de Escuelas destacan que “los resultados muestran que la provincia registró la mayor reducción interanual de estudiantes en los niveles críticos de desempeño desde que existen mediciones comparables”. Esto es, de los últimos 13 años.

Desde el área resaltaron que “los resultados definitivos del Operativo Nacional Aprender 2025 muestran una mejora significativa en los aprendizajes de los estudiantes mendocinos de 6° grado y consolidan una de las evoluciones más importantes de la serie histórica de la provincia”.

En lengua, 78,5 % de los alumnos de 6° grado alcanzó niveles satisfactorios y avanzados , mientras que, en matemática, Mendoza logró ubicarse por encima del promedio nacional y consolidar una tendencia de recuperación.

Solo 4 % de los estudiantes quedó ubicado por debajo del nivel básico, por debajo del promedio nacional, que fue de 4,9 %. Además, respecto de la evaluación anterior, la provincia registró una reducción de 7,8 puntos porcentuales en el grupo de estudiantes con mayores dificultades , la mayor mejora interanual desde que existen registros comparables.

Evaluación Aprender 2025: la medición dio cuenta de que entre los chicos de sexto grado de Mendoza, 8 de cada 10 están por encima del nivel básico en lengua.

La DGE se refirió además a que en matemática, un área mucho más crítica, los resultados también muestran un cambio de tendencia y el desempeño ha sido mejor que en promedio del país. Esto es algo en lo que vienen haciendo hincapié las autoridades locales los últimos años.

De acuerdo al relevamiento, el porcentaje de estudiantes ubicados por debajo del nivel básico descendió al 19,3 %, frente al 20,2 % registrado para el conjunto del país. “La reducción de 5,1 puntos porcentuales respecto de la medición anterior constituye el mayor descenso interanual registrado por Mendoza y marca el inicio de una recuperación luego del fuerte impacto que la pospandemia tuvo sobre los aprendizajes”, apuntó la dirección.

El desempeño de lo alumnos en Argentina

Desde Nación se salió a destacar algo en tono similar: “Según las pruebas Aprender 2025, la escuela primaria alcanzó los mejores resultados en Lengua de la última década”.

El Ministerio de Capital Humano informó que en sexto grado de primaria, el 76,9% de los estudiantes alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en Lengua mientras que 4,9% quedó por debajo del nivel básico.

En Lengua los resultados muestran avances, con una reducción de los niveles más bajos. En la edición de Aprender de 2023, el 11,9% de los chicos se ubicaba por debajo del nivel básico. En 2025 este porcentaje bajó al 4,9% y los niveles satisfactorio y avanzado pasaron del 66,4% en 2023 al 76,9%. Es decir que más de 7 de cada 10 estudiantes alcanza los aprendizajes esperados.

En Matemática también hubo mejoras: 5 de cada 10 estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado. En contraposición, la mitad no supera el nivel básico.

“En el ámbito educativo, un punto de mejora representa un cambio muy importante. Cada punto equivale a unos 7900 estudiantes más que desarrollan las habilidades para resolver preguntas que antes quedaban fuera de su alcance. Por eso, una mejora de 10,5 puntos en los niveles de Lengua significa que más de 80 mil chicos más hoy alcanzan los niveles esperados”, resaltó Nación.

Evaluación Aprender 2025: la medición dio cuenta de que entre los chicos de sexto grado de Mendoza, 8 de cada 10 están por encima del nivel básico en lengua.

La cartera destacó que la evaluación registró la mayor participación histórica de escuelas y estudiantes: se relevó a 84% del alumnado de ese año.

Mejoras y desafíos en las escuelas de Mendoza

Los resultados de Aprender ratifican las tendencias que los operativos provinciales venían mostrando durante los últimos años. La DGE hizo hincapié en que el sistema de evaluación desarrollado por Mendoza permite monitorear la evolución de los aprendizajes durante el ciclo lectivo, identificar tempranamente las dificultades y orientar acciones específicas de acompañamiento en cada escuela.

Si bien los resultados muestran una mejora significativa, el informe también identifica desafíos importantes, especialmente en matemática y en la reducción de las brechas asociadas a las condiciones socioeconómicas, reconoció el gobierno local. Para la cartera educativa, la evidencia producida permitirá seguir orientando las políticas públicas con el objetivo de consolidar los avances y garantizar mejores aprendizajes para todos los estudiantes.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, destacó que los resultados reflejan el impacto de una política educativa sostenida en el tiempo.

El ministro señaló que la Provincia viene desarrollando una estrategia integral para fortalecer los aprendizajes, basada en cuatro ejes: la implementación del Plan Provincial de Alfabetización, las intervenciones pedagógicas sustentadas en evidencia, la evaluación permanente mediante los censos de Fluidez y Comprensión Lectora y el fortalecimiento de la enseñanza de la matemática.

“En ese sentido, los censos provinciales de Fluidez y Comprensión Lectora mostraron durante 2025 una reducción sostenida de los niveles críticos de lectura, mientras que el Censo Provincial de Matemática permitió identificar con precisión los contenidos y procesos cognitivos que requieren mayor fortalecimiento. La información generada por estos dispositivos constituye una herramienta para la planificación pedagógica y el seguimiento de las trayectorias escolares”, refirió. .