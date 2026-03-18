El Censo de Fluidez Lectora de la DGE evaluará a 320.000 alumnos para mejorar el desempeño

Durante dos semanas, todos los alumnos de primaria y secundaria de Mendoza serán evaluados en el Censo de Fluidez y Comprensión Lectora . La estrategia es implementada por la Dirección General de Escuelas ( DGE ) y se realiza en dos etapas. En la primera, que comenzó el lunes, se tomará una muestra en un grupo objetivo de determinados cursos.

Qué es la dislexia, la condición que afecta el habla y la lectura de Pampita y sus hijos

Informe: en Mendoza, 14 de cada 100 chicos no tienen libros en sus casas

En tanto, la próxima semana, se realizará el censo propiamente dicho que abarcará a todo el alumnado, desde segundo grado al último año del secundario. Serán en total 315.000 chicos a los que se suman 5.630 de la muestra .

Es la quinta edición de esta estrategia, que apunta a detectar falencias en este plano en tanto se considera que tienen incidencia en el desempeño académico. El punto de partida es mejorar los resultados obtenidos en la última medición de 2025 cuando 30% de los alumnos de primaria y la mitad de los de secundaria no superan el nivel básico.

El relevamiento está destinado a todos los estudiantes de nivel primario y secundario que conforman el sistema educativo mendocino y es organizado por los equipos directivos de cada escuela.

Se trata de la primera instancia del año y se desarrollará durante marzo y abril . Es “un operativo clave para diagnosticar y mejorar la comprensión lectora en escuelas públicas y privadas”, resaltó el área.

Durante dos semanas, todos los alumnos de primaria y secundaria de Mendoza serán evaluados en el Censo de Fluidez y Comprensión Lectora de la DGE

Los alumnos de 3º, 5º y 7º grado del nivel primario y 1º año del nivel secundario comenzaron a participar desde este lunes de la tercera medición del Censo de Fluidez Lectora.Escuela Julio Lemos de Godoy Cruz.Foto: Orlando Pelichotti

Durante toda la semana se realiza la prueba muestral, en una población determinada que incluye estudiantes de 3° y 6° grado de primaria y 1° año de secundaria.

En tanto, desde el próximo miércoles 25 de marzo dará comienzo el operativo censal en toda la provincia que abarcará a todos los alumnos, de 2° grado de primaria al último año de secundaria.

Por qué se hace el censo

El censo comenzó a implementarse en dos mediciones anuales y en todos los estudiantes a partir de 2022. Antes se había realizado de manera muestral en algunos grupos. Se realiza en el marco del Plan Estratégico de Alfabetización de Mendoza establecido por ley con posterioridad.

La muestra de Fluidez y Comprensión Lectora es exclusiva para estudiantes de tercero y sexto grado de nivel primario y primer año de nivel secundario y se realiza en las escuelas seleccionadas.

El operativo muestral sirve para ajustar recursos y acompañar con mejores acciones los resultados obtenidos, sobre todo en aquellos estudiantes que se encuentren en una situación más débil.

En tanto, el censo tiene como objetivo contribuir al diagnóstico continuo en torno a la lectura y a obtener datos precisos y poder abordar los problemas de comprensión que derivan en dificultades de aprendizaje.

Cómo se realiza el censo

En este procedimiento se considera cuántas palabras por minuto leen correctamente los alumnos. El objetivo es monitorear el proceso lector de los estudiantes y realizar ajustes en estrategias de intervención pedagógica. El desempeño de cada alumno queda consignado en el sistema GEI y permite detectar vulnerabilidades y medir mejoras.

El ciclo 2025 tuvo más de 339.000 estudiantes evaluados y la participación de 1.259 escuelas de todos los niveles y modalidades. La DGE informó que en la tercera medición realizada a fin de año, el 89% de los estudiantes respondió correctamente más del 50% de la evaluación. “En particular, en 3° grado, el 68% de los estudiantes superó el 50% de respuestas correctas en la tercera medición del año. Si bien este resultado muestra una mejora interanual, también confirma que la comprensión profunda de textos constituye el principal desafío de la alfabetización en los próximos años, especialmente a medida que aumenta la complejidad de las tareas cognitivas”, detalló el área.

Censo de Fluidez Lectora. Escuela Julio Lemos de Godoy Cruz. Foto: Orlando Pelichotti Censo de Fluidez Lectora. Escuela Julio Lemos de Godoy Cruz. Foto: Orlando Pelichotti

Según los resultados comparativos de fines de 2025, en Nivel Primario, 9,2% de los chicos se encontraban en nivel crítico y 22,5% en nivel básico. Esto implica que 3 de cada 10 no superan ese nivel esencial. Pero por el contrario, la DGE muestra que a lo largo de los años, e incluso entre las mediciones de un mismo año, se incrementa la proporción de los chicos que logran un nivel medio y avanzado. Así, en la primera medición de 2022, 45% de los alumnos de ese nivel se encontraba en nivel medio o avanzado (por encima del básico), lo cual pasó a 68% en la tercera medición de 2025.

Así mismo el gobierno escolar mostró importantes mejoras en comprensión lectora en los alumnos de tercer grado. En la primera medición de 2025 28% tuvo resultados positivos en interpretación, una proporción que pasó a 76% a fin de año. Es el grupo con mejores resultados , ya que en sexto grado hubo mejora pero fue mucho más acotada.

En secundaria la mitad de los estudiantes no supera el nivel básico y los avances son más lentos: entre 2022 y 2025 quienes superaban el nivel básico pasaron de 48% a 54%.

Cuándo se realiza el Censo de Fluidez Lectora

El cronograma dispuesto por la DGE para realizar esta acción educativa durante el ciclo lectivo 2026 es el siguiente:

Primer operativo:

-Muestra: 16 al 20 de marzo.

-Censo: 25 de marzo al 10 de abril.

Segundo operativo:

-Muestra: 28 de septiembre al 2 de octubre.

-Censo: 5 al 16 de octubre.

Existe una tercera instancia que se realiza en los grupos muestrales y no es obligatoria para el resto.