Pronóstico en Mendoza: lunes con heladas parciales matinales y viento Zonda en precordillera

Tras un fin de semana largo, que motivó a turistas y a mendocinos a recorrer nuestra provincia, el tiempo fue clave para disfrutar de jornadas agradables. Ahora la semana arrancará con un leve ascenso de la temperatura.
La temperatura máxima en los próximos días estarán por encima de los 20°C. El pronóstico extendido.
Tras un fin de semana largo, que motivó a turistas y a mendocinos a recorrer nuestra provincia, el tiempo fue clave para disfrutar de jornadas agradables. Ahora la semana arrancará con un leve ascenso de la temperatura.
Desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) reportaron que este lunes estará "algo nublado con ascenso de la temperatura". Además anunciaron "heladas parciales matinales y viento Zonda en precordillera".
Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas detallaron que la temperatura mínima de mañana será de 8°C, mientras que la máxima se ubicaría en los 22°C.
Siguiendo su reporte, el martes la temperatura máxima alcanzaría los 23°C. En esa jornada, se espera un cielo "parcialmente nublado" con "vientos del sector sur".