3 de mayo de 2026 - 22:28

Pronóstico en Mendoza: lunes con heladas parciales matinales y viento Zonda en precordillera

La temperatura máxima en los próximos días estarán por encima de los 20°C. El pronóstico extendido.

Se espera un lunes algo nublado y con leve acenso de la temperatura.

Se espera un lunes algo nublado y con leve acenso de la temperatura.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras un fin de semana largo, que motivó a turistas y a mendocinos a recorrer nuestra provincia, el tiempo fue clave para disfrutar de jornadas agradables. Ahora la semana arrancará con un leve ascenso de la temperatura.

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Desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) reportaron que este lunes estará "algo nublado con ascenso de la temperatura". Además anunciaron "heladas parciales matinales y viento Zonda en precordillera".

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas detallaron que la temperatura mínima de mañana será de 8°C, mientras que la máxima se ubicaría en los 22°C.

Siguiendo su reporte, el martes la temperatura máxima alcanzaría los 23°C. En esa jornada, se espera un cielo "parcialmente nublado" con "vientos del sector sur".

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