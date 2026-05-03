Pronóstico en Mendoza: lunes con heladas parciales matinales y viento Zonda en precordillera

La temperatura máxima en los próximos días estarán por encima de los 20°C. El pronóstico extendido.

Se espera un lunes algo nublado y con leve acenso de la temperatura.

Tras un fin de semana largo, que motivó a turistas y a mendocinos a recorrer nuestra provincia, el tiempo fue clave para disfrutar de jornadas agradables. Ahora la semana arrancará con un leve ascenso de la temperatura.

Desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) reportaron que este lunes estará "algo nublado con ascenso de la temperatura". Además anunciaron "heladas parciales matinales y viento Zonda en precordillera".

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas detallaron que la temperatura mínima de mañana será de 8°C, mientras que la máxima se ubicaría en los 22°C.