Pronóstico en Mendoza: poco cambio de la temperatura y heladas parciales matinales para este lunes

En los próximos días la temperatura máxima rondaría los 20°C.

Se espera un lunes con poca nubosidad en Mendoza.

Tras un fin de semana más que fresco, la semana en Mendoza arrancará con poco cambio de la temperatura pero con señales de superar la barrera de los 20°C. En alta montaña se esperan algunas precipitaciones aisladas.

La Dirección de Contingencias Climáticas señaló que este lunes habrá "poca nubosidad", con vientos moderados del noreste. Además anticiparon heladas parciales y precipitaciones en cordillera. La temperatura mínima rondaría los 6°C, mientras que la máxima se ubicaría en los 20°C.

Por su parte, la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) detalló para la zona de alta montaña "nubosidad variable con precipitaciones aisladas".

El martes la temperatura máxima alcanzaría los 23°C, con "nubosidad variable" y "vientos moderados del noreste". En la misma jornada, pero en cordillera, el cielo estará "parcialmente nublado".