11 de junio de 2026 - 22:05

Se divorció de su segundo esposo y quiso recuperar la pensión por viudez del primero: que dijo la Corte

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti estudiaron el reclamo, tomaron una decisión y el caso quedó definitivamente cerrado.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el reclamo de pensión por viudez.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el reclamo de pensión por viudez.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Corte Suprema de Justicia dejó firme una resolución que rechazó el reclamo de una mujer que buscaba volver a cobrar la pensión por viudez de su primer esposo en Santa Fe. El máximo tribunal consideró “inadmisible el recurso presentado” y cerró definitivamente el caso.

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La demandante había accedido al beneficio previsional en 1974 tras la muerte de su primer marido. Sin embargo, cuatro años después perdió ese derecho al contraer matrimonio nuevamente, una situación prevista por la normativa vigente para ese régimen previsional.

Tras divorciarse en 1992, solicitó ante la Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar de Santa Fe el restablecimiento de aquella prestación. El organismo previsional rechazó el pedido y la mujer acudió a los tribunales. Según NA, el planteo fue desestimado en todas las instancias judiciales.

"El derecho se extingue al contraer nuevas nupcias"

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sostuvo que la normativa provincial establece que el derecho a percibir la pensión para el cónyuge se extingue al contraer nuevas nupcias.

Durante el proceso se admitió que la Ley 22.611 dispuso en el ámbito nacional la conservación del derecho a pensión para el cónyuge que vuelve a casarse, aunque se consideró que esa norma no resulta aplicable a la legislación provincial santafesina. Frente a ello, la mujer planteó la inconstitucionalidad de la norma local ante la Corte nacional.

Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al considerarlo inadmisible.

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