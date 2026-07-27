Sorpresa en Bariloche: avistaron a nueve cóndores andinos que descendieron al lago Nahuel Huapi

La aparición de nueve cóndores andinos en las orillas del lago Nahuel Huapi despertó sorpresa entre vecinos y autoridades de la región. El inusual episodio motivó un operativo de monitoreo encabezado por el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Dirección Regional Patagonia Norte , que siguieron de cerca la evolución de las aves luego del intenso temporal de nieve registrado en los últimos días.

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El primer aviso llegó desde vecinos de Bariloche , quienes observaron tres ejemplares en el barrio Costa del Este. Poco después, otros seis cóndores fueron detectados sobre la costa de Dina Huapi , ubicada a unos 15 kilómetros del centro barilochense.

Ante esta situación, guardaparques y especialistas implementaron un seguimiento permanente manteniendo una distancia prudente de entre 50 y 100 metros, con el objetivo de evitar que el contacto humano incrementara el estrés de las aves o afectara su recuperación.

Los especialistas consideran que las condiciones meteorológicas fueron el principal factor que provocó el descenso de los ejemplares . Explicaron que la ausencia de viento y de corrientes térmicas ascendentes, indispensables para el vuelo planeado de estas aves, dificultó seriamente la posibilidad de que pudieran despegar.

A ese escenario se sumó el efecto de la intensa nevada . Las plumas mojadas incrementaron el peso corporal de los cóndores, reduciendo aún más sus posibilidades de retomar el vuelo en condiciones normales.

Nueve cóndores andinos aparecieron en la costa del Nahuel Huapi tras el temporal de nieve.

La doctora en Biología Jorgelina Guido, integrante de la Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales, habló con la Nación e informó del caso. Guido aseguró que los tres últimos ejemplares que permanecían en la playa de Dina Huapi lograron levantar vuelo sin necesidad de intervención humana.

"Estamos terminando el monitoreo. Ya volaron los tres animales que quedaban en la playa de Dina Huapi. Pudieron volar por sus propios medios. Estamos monitoreando para asegurarnos de que no bajen en ningún otro sitio", explicó.

Monitorearon a nueve cóndores en Bariloche tras un inusual episodio provocado por el clima.

La especialista agregó que el fuerte temporal dejó un escenario poco favorable para estas aves: "Suponemos que bajaron por una cuestión climática. Ayer hubo una tormenta muy fuerte; no había nada de viento. Y estas son aves que dependen principalmente de las corrientes ascendentes térmicas y dinámicas para poder volar".

"Ayer no había térmicas por el frío que hacía y tampoco había dinámicas. No tenían cómo poder volar. Se veía en los videos que estaban batiendo mucho las alas y, en general, ellos presentan un vuelo planeado. Ese batido les genera muchísimo gasto energético", detalló.

Según detalló Guido, un macho y dos hembras adultas permanecieron durante un tiempo con las alas extendidas para favorecer el secado de las plumas antes de conseguir elevarse nuevamente. "Tardaron porque no había viento, tuvieron que aletear mucho, pero pudieron salir bien todos".

El temporal de nieve habría causado el descenso de nueve cóndores al lago Nahuel Huapi.

Otras hipótesis que analizan los especialistas

Además del impacto del temporal, los técnicos no descartan que los cóndores andinos hayan descendido para alimentarse de algún animal muerto en la zona. Luego de ingerir una gran cantidad de alimento, el aumento de peso podría haber dificultado todavía más el despegue bajo condiciones climáticas adversas.

También consideran que la baja visibilidad provocada por la nevada pudo haber desorientado a las aves y llevado al grupo a buscar refugio sobre la costa del lago.