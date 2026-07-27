27 de julio de 2026 - 21:57

Caso Isabella: arrestaron a la madre de la niña de 2 años por abandono de persona seguido de muerte

La mujer quedó a disposición de la Fiscalía que investiga la muerte de Isabella en Villa Gesell. La autopsia determinó que la menor falleció por una broncoaspiración y la causa continúa en investigación.

Lucía Sosa, madre de Isabella, fue detenida por abandono de persona.

Lucía Sosa, madre de Isabella, fue detenida por abandono de persona.

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Los Andes | Redacción Sociedad
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La Justicia ordenó la detención de Lucía Sosa, madre de Isabella, la niña de 2 años que murió días atrás en Villa Gesell, en el marco de la investigación que busca esclarecer las circunstancias del hecho. La mujer quedó detenida por el presunto delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

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Fuentes policiales informaron que la sospechosa fue trasladada a la sede de la DDI Villa Gesell, donde permanece a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N.° 6, encabezada por el fiscal Juan Pablo Calderón.

Lucía Sosa, madre de Isabella, fue detenida por abandono de persona

Lucía Sosa, madre de Isabella, fue detenida por abandono de persona

La investigación continúa con nuevas declaraciones

La detención se produjo después de que la Fiscalía citara a declarar como testigo a Lucas, uno de los hijos biológicos de Lucía Sosa. La convocatoria fue confirmada por la abogada Erika Suárez, quien representa al joven.

"La fiscalía me acaba de informar que lo citaron para este miércoles 29 de julio. También me convocaron a mí y a su mamá actual", señaló la letrada.

En declaraciones televisivas, Lucas también se refirió públicamente al caso y expresó: "Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos. No es una persona apta para tener un hijo. Sabíamos que si no quedaba presa o internada iba a volver a pasar".

Qué determinó la autopsia de Isabella

Mientras avanza la investigación judicial, este lunes también se realizó una marcha para reclamar justicia por la muerte de Isabella, quien había ingresado sin signos vitales al Hospital Municipal de Villa Gesell.

De acuerdo con el informe forense, la niña falleció como consecuencia de una broncoaspiración, cuadro que derivó en una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco mientras tomaba una mamadera. El examen médico, además, indicó que no se detectaron signos de violencia sobre el cuerpo de la menor.

Los antecedentes y el actual delito que se investiga

Durante la investigación también se constató que Lucía Sosa había sido investigada anteriormente por la muerte de otras dos hijas, Candela, de cinco meses, y Jazmín, de once meses, fallecidas en 2016. No obstante, según consta en la causa, la mujer fue absuelta tras el correspondiente juicio oral por esos hechos.

Ahora, la causa se encuentra caratulada como abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, figura prevista en los artículos 106 y 107 del Código Penal. De acuerdo con la legislación vigente, ese delito contempla una pena de cinco a quince años de prisión.

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