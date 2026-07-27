27 de julio de 2026 - 20:42

Alerta en Mendoza por un frente frío: se esperan vientos del sur, precipitaciones y nevadas en Cordillera

El reporte de Contingencias Climáticas y el SMN advierten por un descenso térmico con máxima de 19°C. Cómo estará el tiempo los próximos días.

Descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas este martes en Mendoza.

Descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas este martes en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes en Mendoza habrá un marcado cambio en las condiciones meteorológicas, dejando atrás las elevadas temperaturas. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada estará marcada por un aumento de la inestabilidad, la rotación de los vientos y la ocurrencia de precipitaciones.

Leé además

Fuerte sismo en Mendoza.

Un temblor de magnitud 4.1 se sintió en Mendoza
La semana que viene se desarrollará un nuevo encuentro de Mendoza Coopera, con la presencia de expertos internacionales

Mendoza Coopera reunirá expertos internacionales para impulsar la innovación y el desarrollo cooperativo

La jornada en el llano estará caracterizada por un escenario parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur y precipitaciones aisladas en el sur provincial. Tras un inicio de día templado en el que la mínima se ubicará en los 8°C, la irrupción del aire frío impedirá que el termómetro vuelva a marcar valores atípicos, fijando una máxima estimada de 19°C durante la tarde.

En la Cordillera las condiciones atmosféricas volverán a complicarse de manera drástica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja para el centro-sur provincial por la presencia de nevadas, mientras que rige una alerta amarilla para el centro-norte por el mismo fenómeno.

Pronóstico extendido: miércoles frío y mayormente nublado

Para el miércoles 29 de julio, el pronóstico extendido anticipa una profundización de la masa de aire fría sobre toda la provincia. Se prevé un día mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a leves del sector sur.

La máxima se congelará en los 16°C, mientras que la mínima descenderá a 5°C. En la franja fronteriza se registrarán nevadas leves en cordillera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Advierten sobre los riesgos de degradar las tierras fértiles de San Juan y Mendoza

Advierten sobre los riesgos de degradar las tierras fértiles de Cuyo, de las más jóvenes del país

Elecciones PASO. Archivo 

Elecciones PASO en Mendoza: el oficialismo las sostiene, pero no descarta aplicar un cambio importante

Evaluación Aprender 2025: Mendoza se ubicó entre las provincias con mejor desempeño educativo del país.

Evaluación Aprender 2025: los estudiantes mendocinos quedaron entre los mejores del país

La vicegobernadora evitó profundizar sobre la disputa, aunque defendió al Presidente y alertó por posibles efectos económicos.

Hebe Casado respaldó las críticas de Milei a Lula, pero advirtió por el impacto en Mendoza