Alerta en Mendoza por un frente frío: se esperan vientos del sur, precipitaciones y nevadas en Cordillera

El reporte de Contingencias Climáticas y el SMN advierten por un descenso térmico con máxima de 19°C. Cómo estará el tiempo los próximos días.

Descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas este martes en Mendoza.

Este martes en Mendoza habrá un marcado cambio en las condiciones meteorológicas, dejando atrás las elevadas temperaturas. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada estará marcada por un aumento de la inestabilidad, la rotación de los vientos y la ocurrencia de precipitaciones.

La jornada en el llano estará caracterizada por un escenario parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur y precipitaciones aisladas en el sur provincial. Tras un inicio de día templado en el que la mínima se ubicará en los 8°C, la irrupción del aire frío impedirá que el termómetro vuelva a marcar valores atípicos, fijando una máxima estimada de 19°C durante la tarde.

En la Cordillera las condiciones atmosféricas volverán a complicarse de manera drástica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja para el centro-sur provincial por la presencia de nevadas, mientras que rige una alerta amarilla para el centro-norte por el mismo fenómeno.

Pronóstico extendido: miércoles frío y mayormente nublado Para el miércoles 29 de julio, el pronóstico extendido anticipa una profundización de la masa de aire fría sobre toda la provincia. Se prevé un día mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a leves del sector sur.

La máxima se congelará en los 16°C, mientras que la mínima descenderá a 5°C. En la franja fronteriza se registrarán nevadas leves en cordillera.