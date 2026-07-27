Evaluación Aprender 2025: los estudiantes mendocinos quedaron entre los mejores del país

Los resultados del Operativo Aprender 2025 no solo mostraron una mejora en los aprendizajes de los estudiantes mendocinos, sino que además posicionaron a la provincia entre las de mejor desempeño del país . Según informó este lunes el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar , Mendoza se ubicó entre las primeras jurisdicciones en Lengua y en Matemática , además de alcanzar su mejor desempeño en los últimos 13 años.

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" Nosotros estamos por arriba de la media nacional. En Lengua estamos entre las cuatro primeras y en Matemática entre las cinco o seis primeras provincias del país, entre las jurisdicciones que mejor desempeño han tenido comparando con el resultado anterior ", sostuvo el funcionario durante la presentación de los resultados en la Legislatura provincial.

El ministro remarcó además que "Mendoza, en particular, en las dos evaluaciones ha tenido el mejor resultado de los últimos 13 años que se mide la prueba 'Aprender' en sexto grado. O sea que los resultados son muy positivos para nuestro sistema" .

Uno de los aspectos que más destacó la cartera educativa fue la reducc ión de las brechas entre distintos sectores del sistema educativo.

García Zalazar explicó que las diferencias entre escuelas estatales y privadas se redujeron significativamente. " Había una gran brecha, una gran diferencia entre escuelas de gestión privada y escuelas de gestión pública. Esa brecha se ha achicado a la mitad ", afirmó.

También aseguró que entre establecimientos rurales y urbanos ocurrió un fenómeno similar. "Entre escuelas de zonas rurales y escuelas de zona urbana también esa brecha se ha achicado más del 50%", indicó.

Para el ministro, estos resultados muestran que "la educación es una herramienta que iguala oportunidades", ya que las mejoras alcanzaron tanto a escuelas urbanas como rurales y a instituciones de gestión pública y privada.

El respaldo político

La vicegobernadora Hebe Casado también vinculó los resultados con las políticas educativas impulsadas por la Provincia y aseguró que el avance fue especialmente marcado en Matemática.

"Respecto al resto de las provincias, nosotros hemos tenido la mayor mejoría en Matemática", afirmó Casado. Además, recordó que "el año pasado aprobamos el Programa de Aprendizaje de Matemática acá en la Legislatura".

Mendoza apuesta a la Inteligencia Artificial para las próximas evaluaciones

Además del balance sobre las pruebas Aprender, García Zalazar adelantó algunas de las iniciativas con las que la provincia buscará consolidar la mejora en los aprendizajes y prepararse para los nuevos desafíos educativos.

El funcionario anunció que a partir de 2029 las pruebas PISA incorporarán la evaluación de Alfabetización en Inteligencia Artificial, por lo que Mendoza ya comenzó a prepararse para ese escenario. En ese sentido, destacó el programa de 100 Secundarias de Innovación, que la Provincia impulsa desde el año pasado y en el que los estudiantes utilizan plataformas tecnológicas con fines pedagógicos.

"En estas 100 escuelas de innovación de Mendoza ya los chicos están usando plataformas con Inteligencia Artificial con propósito pedagógico. Es decir, estamos no solo enseñando a usar Inteligencia Artificial, sino que nuestros estudiantes están creando contenido pedagógico con IA", explicó.

Estas escuelas forman parte de un programa que comenzó el año pasado y que tendrá una evaluación específica sobre el impacto de estas herramientas en el aprendizaje.

Otros datos destacados

Durante la presentación de los resultados, las autoridades educativas volvieron a poner el foco en algunos indicadores que Los Andes ya había anticipado tras la publicación oficial del Operativo Aprender 2025.

Entre ellos, se destacó que Mendoza alcanzó el mejor desempeño desde que la evaluación se realiza con la metodología actual y que el 78,5% de los estudiantes de sexto grado obtuvo niveles satisfactorios o avanzados en Lengua.

También se recordó que solo el 4% de los alumnos quedó por debajo del nivel básico en esa materia, el registro más bajo de la serie histórica para la provincia y por debajo del promedio nacional.

Gobierno de la Nación

En Matemática, el ministro Tadeo García Zalazar volvió a remarcar que la provincia inició una recuperación en los aprendizajes tras incorporar esa área al Plan Provincial de Alfabetización y que más del 60% de los estudiantes mendocinos alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, ubicándose además por encima de la media nacional.

Asimismo, insistió en que las mejoras responden a una política educativa sostenida, basada en el Plan Provincial de Alfabetización, las evaluaciones censales permanentes y el fortalecimiento de la enseñanza de Matemática.