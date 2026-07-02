Evaluación Aprender: el 76% de los estudiantes de primaria alcanzan los aprendizajes esperados en Lengua

En las aulas de sexto grado de todo el país, los resultados muestran una mejora que no se registraba desde hace años. La evaluación Aprender 2025 reveló que el 76,9% de los estudiantes de primaria alcanzó niveles satisfactorio y avanzado en Lengua , el porcentaje más alto de la última década y un incremento de más de diez puntos respecto de la medición realizada en 2023.

ITU de la UNCuyo: más del 70% de los estudiantes se recibe en el tiempo previsto

Nació en Argentina el primer "cerdo clonado" para avanzar en trasplantes de órganos a los humanos

Según informó el Ministerio de Capital Humano , el dato también refleja una disminución de los desempeños más bajos. Mientras hace dos años el 11,9% de los alumnos se ubicaba por debajo del nivel básico, en la última evaluación ese porcentaje descendió al 4,9%. La mejora representa a más de 80.000 estudiantes que hoy logran los aprendizajes esperados para su nivel.

La edición 2025 registró una participación récord , con el 95% de las escuelas convocadas y el 84% de los estudiantes que realizaron la prueba. En total fueron evaluados cerca de 750.000 alumnos de sexto grado de más de 20.000 escuelas de todo el país.

El crecimiento no se concentró en una sola región, sino que se extendió a todo el país. Las 24 jurisdicciones mejoraron sus desempeños en Lengua y los mayores avances se observaron en las provincias con mayores desafíos educativos.

Uno de los casos destacados fue el de las Escuelas Alfa , instituciones incluidas en el Plan Nacional de Alfabetización por presentar mayores desafíos pedagógicos. Estos establecimientos mejoraron sus desempeños en todos los niveles socioeconómicos y lograron reducir la brecha respecto de las escuelas que no integran el programa. El impacto fue especialmente significativo en los sectores más vulnerables, donde la diferencia llegó a 17,6 puntos porcentuales.

Matemática también mejoró, pero continúa siendo un desafío

La evaluación también registró avances en Matemática. En esta área, cinco de cada diez estudiantes alcanzaron los niveles satisfactorio y avanzado, un resultado superior al de evaluaciones anteriores, aunque considerablemente menor al obtenido en Lengua.

El operativo de evaluaciones Aprender para la secundaria se tomará el 19 de octubre.

Por ese motivo, el Ministerio anunció que fortalecerá las políticas destinadas a mejorar la enseñanza de Matemática, en el marco de los acuerdos alcanzados en el Consejo Federal por la Alfabetización durante este año.

¿Qué mide Aprender?

Aprender es la evaluación nacional que se aplica desde 2016 para medir los aprendizajes de los estudiantes argentinos en áreas consideradas prioritarias. El operativo releva conocimientos en Lengua, Matemática y otras materias, además de recoger información sobre el contexto escolar mediante cuestionarios respondidos por alumnos, docentes y directivos.

Al tratarse de una prueba estandarizada, permite comparar los resultados entre distintas ediciones y analizar la evolución de los aprendizajes a lo largo del tiempo. La información obtenida constituye uno de los principales insumos para el diseño de políticas educativas destinadas a mejorar la calidad del sistema educativo argentino.