27 de julio de 2026 - 22:49

Un temblor de magnitud 4,1 se sintió en Mendoza

Un temblor de magnitud 4,1 grados se registró este lunes por la noche en Mendoza, con una profundidad de 8 km. Los detalles del Inpres.

Fuerte sismo en Mendoza.

Fuerte sismo en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En la noche de este lunes un temblor se registró en Mendoza. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó el epicentro del movimiento sísmico y su magnitud.

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Si bien en un primer momento el organismo informó un movimiento telúrico de 4,8 grados con datos preliminares, luego actualizó los detalle del fenómeno con un registro de menor magnitud.

El último reporte indica que el sismo ocurrió a las 22.37 y tuvo su epicentro a 8 km al oeste de El Carrizal; 35 km al Noreste de Tunuyán; 41 km al suroeste de San Martín. El temblor tuvo una magnitud de 4,1 y una profundidad de 8 km.

Fuerte sismo en Mendoza.

Fuerte sismo en Mendoza.

De acuerdo al informe, el movimiento sísmico se percibió con una intensidad de III a IV en Tunuyán y Tupungato, donde fue advertido por algunas personas en reposo y provocó la oscilación de objetos colgantes.

En tanto, en la Ciudad de Mendoza, San Carlos, Rivadavia y San Martín alcanzó una intensidad III, por lo que fue percibido por algunas personas que se encontraban en reposo. Además del reporte oficial, en las redes sociales varios mendocinos reportaron el caso desde distintos puntos de la provincia.

Santo Patrono Santiago

Cabe mencionar que el temblor ocurrió apenas dos días después del Día del Santo Patrono Santiago, una fecha de profunda tradición en Mendoza que cada 25 de julio combina historia, fe y una de las creencias populares más arraigadas de la provincia: el mito de que "si se trabaja el Día del Patrono, tiembla".

Santiago Apóstol es considerado el protector espiritual de Mendoza desde la época colonial y su figura está ligada a la identidad mendocina desde hace más de 450 años. Aunque no existe ninguna relación científica entre esa creencia y la actividad sísmica, la tradición sigue vigente y suele reaparecer cada vez que se registra un movimiento telúrico cerca de esa fecha.

Este año, miles de fieles participaron de las misas, procesiones y celebraciones en honor al santo, renovando una costumbre que se mantiene viva en la provincia.

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