PUAM: cuánto cobra en agosto, quiénes pueden acceder y cómo tramitarla en ANSES

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un aumento del 1,9% en agosto de 2026, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de junio alcanzó ese porcentaje. La actualización se aplicará mediante el esquema de movilidad mensual vigente para las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

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Con este incremento, los beneficiarios percibirán un nuevo haber el próximo mes. Además, si el Gobierno confirma la continuidad del bono extraordinario de $70.000 , el monto final que cobrarán volverá a incluir ese adicional, que permanece congelado.

La actualización del 1,9% corresponde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024 , que ajusta mensualmente las prestaciones previsionales de ANSES según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el INDEC con dos meses de diferencia.

Con este aumento, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a pagar los siguientes montos en agosto:

El bono extraordinario continúa fijado en $70.000. Si el Gobierno nacional decide mantener este refuerzo durante agosto, quienes se encuentren alcanzados por la medida cobrarán ese importe adicional junto con el haber mensual.

Cómo tramitar la PUAM en ANSES y cuáles son los requisitos

La PUAM está destinada a personas que alcanzaron la edad jubilatoria, pero no reúnen los años de aportes necesarios para obtener una jubilación ordinaria. Se trata de una prestación de ANSES que exige cumplir una serie de condiciones antes de iniciar la solicitud.

El aumento del 2,21% se calcula según la inflación registrada en enero. Freepik

Los requisitos son los siguientes:

Tener 65 años o más.

No cobrar una jubilación, pensión o retiro de un régimen nacional, provincial o municipal.

No percibir otra prestación incompatible con la PUAM.

Cumplir con los requisitos de residencia establecidos por ANSES.

En materia de residencia, los argentinos naturalizados deben acreditar al menos 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud. En tanto, los extranjeros deberán cumplir el plazo previsto por la normativa vigente.

El trámite puede realizarse a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Antes de iniciar la gestión, el organismo recomienda revisar que estén actualizados los datos personales, el domicilio y la información de contacto, ya que contar con esos datos correctos permite evitar demoras durante el proceso de evaluación y otorgamiento de la prestación.