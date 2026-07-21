ANSES confirmó el aumento de agosto: cuáles son los nuevos montos de jubilaciones, AUH y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento del 1,89% que aplicará a las jubilaciones, pensiones y asignaciones durante agosto de 2026. La actualización alcanza tanto a las prestaciones previsionales como a los beneficios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

AUH y SUAF de ANSES: cómo cambiar la titularidad a otro familiar paso a paso

Con este incremento, el organismo también difundió los nuevos montos que cobrarán los beneficiarios. Además, continuará vigente el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con menores ingresos, sin modificaciones respecto de los meses anteriores.

ANSES aplicará un incremento del 1,89% en agosto de 2026, en cumplimiento del mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024 .

El porcentaje de actualización surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que utiliza el organismo para calcular la movilidad. Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó una inflación de junio del 1,9% , ANSES toma el índice con dos decimales, por lo que el aumento será del 1,89% .

Jubilación mínima: $419.775,93, que asciende a $489.775,93 con el bono de $70.000.

$419.775,93, que asciende a con el bono de $70.000. Jubilación máxima: $2.824.694,49.

$2.824.694,49. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74, o $405.820,74 con bono.

$335.820,74, o con bono. Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad: $293.843,15, o $363.843,15 con bono.

$293.843,15, o con bono. PNC por vejez: $293.843,15, o $363.843,15 con bono.

$293.843,15, o con bono. PNC para madres de siete hijos: $419.775,93, que llega a $489.775,93 con el bono.

En el caso de las asignaciones familiares del SUAF, para el primer rango de ingresos los valores serán los siguientes:

Asignación por hijo: $75.433.

$75.433. Asignación por hijo con discapacidad: $245.597.

$245.597. Asignación por nacimiento: $87.926.

$87.926. Asignación prenatal: $75.433.

$75.433. Asignación por adopción: $525.682.

$525.682. Asignación por matrimonio: $131.652.

$131.652. Asignación por cónyuge: $18.304.

Qué pasará con la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en agosto

La movilidad de agosto también impactará en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en la Asignación por Embarazo, que tendrán un aumento del 1,89%.

Con la actualización, la Asignación por Embarazo y la AUH pasarán a $150.848, de los cuales $120.678,40 se abonarán de forma directa y $30.169,60 quedarán retenidos hasta la presentación de la Libreta. En tanto, la AUH por discapacidad ascenderá a $491.173, con un pago directo de $392.938,40 y una retención de $98.234,60.

Con el aumento de abril, la AUH alcanzará los $102.704 por hijo. Freepik - Canva

Además, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días se actualizará a $56.897 por efecto de la movilidad. En cambio, la Tarjeta Alimentar mantendrá los mismos valores: $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para dos hijos y $149.425 para quienes tienen tres o más hijos.

Cómo consultar las liquidaciones de ANSES en Mi ANSES

Las liquidaciones de agosto estarán habilitadas en Mi ANSES desde el 10 de agosto de 2026, antes del inicio del cronograma de pagos habitual.

Para acceder al detalle de los haberes y asignaciones será necesario ingresar con CUIL o CUIT y la Clave de la Seguridad Social. El organismo publica las liquidaciones con anticipación para que cada beneficiario pueda verificar los importes que cobrará durante el mes.