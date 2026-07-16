ANSES confirmó la fecha de pago de julio de las Becas Progresar: cuándo cobrás según tu DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de la fecha de pago de julio para las Becas Progresar , el programa destinado a estudiantes de distintos niveles educativos que es administrado por el Ministerio de Capital Humano. Los depósitos comenzarán el 17 de julio y se extenderán durante la semana siguiente.

El cronograma fue organizado según la terminación del DNI de cada beneficiario. Además, quienes reciben la prestación pueden consultar la acreditación del pago y el estado de su beneficio a través de Mi ANSES o de los canales oficiales del programa Progresar.

La ANSES estableció un calendario escalonado para el pago de las Becas Progresar durante julio. De esta manera, cada beneficiario cobrará en una fecha determinada de acuerdo con el último número de su Documento Nacional de Identidad.

Las Becas Progresar están dirigidas a estudiantes de distintos niveles educativos y los pagos son efectuados por la ANSES. Una vez acreditado el beneficio, los titulares también pueden verificar la liquidación desde Mi ANSES o mediante la plataforma oficial del programa.

Cuánto se cobra en julio y cómo consultar si la beca fue aprobada

Durante julio de 2026, el monto de referencia de las Becas Progresar continúa siendo de $35.000 mensuales. Sin embargo, algunos beneficiarios podrán recibir una suma superior si perciben pagos retroactivos de meses anteriores o si fueron incorporados recientemente al programa y se les liquidan más de una cuota en el mismo período.

Quienes todavía esperan una respuesta sobre su inscripción pueden consultar el estado del trámite de forma online. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a la plataforma oficial Progresar, verificar el estado de la solicitud y revisar la liquidación cuando esté disponible.

Si el trámite figura con el estado "Adjudicada", significa que la beca fue aprobada y el estudiante cobrará de acuerdo con el calendario de pagos establecido por la ANSES. En cambio, si la solicitud continúa en evaluación o presenta observaciones, será necesario esperar una actualización del sistema o completar la documentación requerida para finalizar el proceso.