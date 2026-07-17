Cuánto aumenta la PNC en agosto y quiénes pueden acceder al beneficio de ANSES

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez volverán a recibir un aumento en agosto si se mantiene el actual esquema de actualización por inflación. De esta manera, el monto total podría llegar a $363.872 , siempre que continúe el pago del bono extraordinario que otorga el Gobierno nacional.

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Mientras ANSES mantiene abiertas las inscripciones para acceder a estas prestaciones, muchas personas consultan quiénes pueden cobrar la PNC , cuáles son los requisitos para iniciar el trámite y cuánto sube en agosto . A continuación, el detalle de las condiciones para solicitar el beneficio y el monto estimado para el próximo mes.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son una prestación económica que entrega el Estado nacional, a través de ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación.

ANSES mantiene abiertas las inscripciones para acceder a las pensiones no contributivas por Invalidez y por Vejez.

La PNC por Invalidez está destinada a personas con una discapacidad o un problema de salud permanente que les impide o dificulta trabajar. Para acceder al beneficio se debe acreditar una incapacidad laboral de al menos el 66% mediante un Certificado Médico Oficial (CMO) emitido por un hospital público, ser menor de 65 años , cumplir con los requisitos de residencia establecidos y no percibir una jubilación, pensión u otro beneficio previsional incompatible.

Además, esta prestación es incompatible con un empleo registrado, ya sea en relación de dependencia, como trabajador autónomo o bajo el monotributo del régimen general. Sin embargo, sí puede cobrarse junto con el Monotributo Social .

Las pensiones no contributivas están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

Por su parte, la PNC por Vejez está dirigida a personas de 70 años o más que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse ni con ingresos suficientes. Para obtenerla es necesario acreditar la residencia exigida según la nacionalidad y no cobrar ninguna jubilación, pensión o retiro de carácter nacional, provincial o municipal. Asimismo, si el cónyuge ya percibe una PNC por Vejez, no es posible acceder a una segunda prestación del mismo tipo.

Cuánto sube la PNC en agosto y cuánto cobrarían los beneficiarios

Luego del incremento del 2,15% aplicado en julio, las Pensiones No Contributivas volverían a actualizarse en agosto de acuerdo con el índice de inflación.

Con una suba estimada del 1,9%, el haber básico pasaría a ubicarse en alrededor de $293.872. A ese importe se le sumaría el bono extraordinario que defina el Gobierno nacional, por lo que el ingreso mensual alcanzaría los $363.872.

De concretarse esa actualización, los titulares de las PNC por Invalidez y Vejez recibirían un nuevo incremento en sus haberes, en línea con el mecanismo de movilidad vigente. Mientras tanto, ANSES continúa con las inscripciones para quienes cumplan con los requisitos y deseen iniciar el trámite para acceder a esta prestación.