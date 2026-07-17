17 de julio de 2026 - 09:24

Cuánto aumenta la PNC en agosto y quiénes pueden acceder al beneficio de ANSES

Las Pensiones No Contributivas tendrán una nueva actualización en agosto. También siguen abiertas las inscripciones para quienes cumplan los requisitos.

El monto de las pensiones no contributivas volvería a actualizarse en agosto si continúa el esquema vigente de movilidad.

El monto de las pensiones no contributivas volvería a actualizarse en agosto si continúa el esquema vigente de movilidad.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez volverán a recibir un aumento en agosto si se mantiene el actual esquema de actualización por inflación. De esta manera, el monto total podría llegar a $363.872, siempre que continúe el pago del bono extraordinario que otorga el Gobierno nacional.

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Mientras ANSES mantiene abiertas las inscripciones para acceder a estas prestaciones, muchas personas consultan quiénes pueden cobrar la PNC, cuáles son los requisitos para iniciar el trámite y cuánto sube en agosto. A continuación, el detalle de las condiciones para solicitar el beneficio y el monto estimado para el próximo mes.

ANSES mantiene abiertas las inscripciones para acceder a las pensiones no contributivas por Invalidez y por Vejez.

ANSES mantiene abiertas las inscripciones para acceder a las pensiones no contributivas por Invalidez y por Vejez.

Quiénes pueden cobrar la PNC y cuáles son los requisitos para acceder

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son una prestación económica que entrega el Estado nacional, a través de ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación.

La PNC por Invalidez está destinada a personas con una discapacidad o un problema de salud permanente que les impide o dificulta trabajar. Para acceder al beneficio se debe acreditar una incapacidad laboral de al menos el 66% mediante un Certificado Médico Oficial (CMO) emitido por un hospital público, ser menor de 65 años, cumplir con los requisitos de residencia establecidos y no percibir una jubilación, pensión u otro beneficio previsional incompatible.

Las pensiones no contributivas est&aacute;n destinadas a personas en situaci&oacute;n de vulnerabilidad que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

Las pensiones no contributivas están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

Además, esta prestación es incompatible con un empleo registrado, ya sea en relación de dependencia, como trabajador autónomo o bajo el monotributo del régimen general. Sin embargo, sí puede cobrarse junto con el Monotributo Social.

Por su parte, la PNC por Vejez está dirigida a personas de 70 años o más que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse ni con ingresos suficientes. Para obtenerla es necesario acreditar la residencia exigida según la nacionalidad y no cobrar ninguna jubilación, pensión o retiro de carácter nacional, provincial o municipal. Asimismo, si el cónyuge ya percibe una PNC por Vejez, no es posible acceder a una segunda prestación del mismo tipo.

Cuánto sube la PNC en agosto y cuánto cobrarían los beneficiarios

Luego del incremento del 2,15% aplicado en julio, las Pensiones No Contributivas volverían a actualizarse en agosto de acuerdo con el índice de inflación.

Con una suba estimada del 1,9%, el haber básico pasaría a ubicarse en alrededor de $293.872. A ese importe se le sumaría el bono extraordinario que defina el Gobierno nacional, por lo que el ingreso mensual alcanzaría los $363.872.

De concretarse esa actualización, los titulares de las PNC por Invalidez y Vejez recibirían un nuevo incremento en sus haberes, en línea con el mecanismo de movilidad vigente. Mientras tanto, ANSES continúa con las inscripciones para quienes cumplan con los requisitos y deseen iniciar el trámite para acceder a esta prestación.

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