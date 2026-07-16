16 de julio de 2026 - 21:15

El Indec publicó la canasta de crianza de junio: el costo máximo rozó los $680.000

El tramo de 6 a 12 años lideró los costos, en un cálculo oficial que combina bienes de primera necesidad y la valorización económica del tiempo de cuidado.

La canasta de crianza aumentó en junio

La canasta de crianza aumentó en junio

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes superó los $670.000 en junio, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Según la información oficial, para criar a un hijo de entre 6 y 12 años se necesitaron en mayo $678.308 y, para costear los gastos de un menor de 1 a 3 años, se demandó la suma de $529.539.

Además, la crianza de un hijo menor a un año se estableció en los $529.539 en junio. El número se compone de $173.468 invertidos en bienes y servicios para su desarrollo y $356.071 en el tiempo para cuidarlo.

El INDEC divide en cuatro tramos de edad para realizar la estimación de la canasta básica. Los mismos están agrupados según los niveles de escolarización de infantes, niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, la canasta de crianza durante junio de 2026 se valorizó de la siguiente manera.

  • Menores de 1 año: $529.539.
  • Infantes de 1 a 3 años: $630.926.
  • Tramos de 4 y 5 años: $539.612.
  • Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años: $678.308.

Cómo se conforma el costo de bienes y servicios

“Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza”, informó el INDEC en su informe.

Además, “dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)”.

Por último, en relación al costo del cuidado, marcó que “para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría ‘Asistencia y cuidado de personas’ del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.

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