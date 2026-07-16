Pedidos Ya cambia de dueño: Uber comprará la alemana Delivery Hero por US$ 14.800 millones

Uber anunció una oferta para adquirir el total de las acciones de la alemana Delivery Hero que aún no están en su poder, en una operación valuada en 14.800 millones de dólares (12.900 millones de euros) . Si la compra recibe la aprobación de los organismos reguladores, la empresa estadounidense pasará a controlar, entre otros negocios, PedidosYa , la plataforma de delivery que opera en Argentina y otros países de América Latina.

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La compañía estadounidense, que actualmente posee el 25% de Delivery Hero , ofreció 41,5 euros por acción para quedarse con el resto del paquete accionario. El directorio de la firma alemana aprobó por unanimidad la propuesta y recomendará a los accionistas aceptarla.

Además, el fondo Prosus , que controla cerca del 17% de Delivery Hero , ya se comprometió de forma irrevocable a respaldar la operación. La oferta prosperará si consigue la adhesión de más del 50% de los accionistas.

Tras abandonar el país en 2020, Uber Eats regresó a Argentina en 2026 con una inversión de 500 millones de dólares.

Entre los activos que pasarán a manos de Uber se encuentra PedidosYa , una de las principales plataformas de reparto de la región, con operaciones en Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela .

La adquisición se produce poco después de que Uber relanzara en la Argentina su servicio Uber Eats , reforzando su presencia en el mercado del delivery.

En paralelo, Delivery Hero acordó vender parte de sus operaciones al fondo estadounidense SSW Partners por 1.600 millones de dólares.

Uber comprará a Delivery Hero, la compañía dueña de Pedidos Ya y Glovo.

La operación incluye negocios en 14 países, entre ellos España, donde la empresa controla la plataforma Glovo. El fondo administrará esos activos hasta encontrar nuevos compradores, una decisión que apunta a reducir posibles objeciones de los organismos de defensa de la competencia, ya que en varios de esos mercados también opera Uber Eats.

La mayor empresa del mundo en movilidad y delivery

Si la transacción se concreta, Uber y Delivery Hero conformarán la mayor compañía global de movilidad y reparto de comida a domicilio.

Según las estimaciones de ambas empresas, el grupo combinado estará presente en 99 mercados y registrará reservas brutas por unos 236.000 millones de dólares durante 2025.

Uber se quedará con el servicio de delivery a domicilio en casi todo el mundo.

Como parte del acuerdo, Uber se comprometió a mantener la sede central de Delivery Hero en Berlín, preservar su estructura de gestión independiente y realizar inversiones por 2.000 millones de euros en Alemania durante los próximos cinco años, con foco en la expansión del negocio, el desarrollo de vehículos autónomos y acuerdos con la industria automotriz alemana.