Reintegro en VEA y el regreso de Disco: los nuevos días para ahorrar hasta $25.000

Las promociones para ahorrar en el supermercado vuelven a modificarse durante julio. Después de los cambios anunciados para VEA, Disco vuelve a sumarse al beneficio de MODO , aunque lo hace con condiciones diferentes en cuanto a los días en los que se puede acceder al reintegro.

La promoción mantiene una devolución del 20%, con un tope de $25.000 por banco por mes y una compra mínima de $100.000 . Sin embargo, desde julio ya no rigen las mismas condiciones para ambas cadenas: mientras VEA ofrece el beneficio solo los viernes , Disco lo habilita viernes y sábados . La vigencia se extiende hasta el 31 de julio de 2026 , o hasta agotarse el cupo previsto para cada promoción.

El beneficio puede utilizarse en compras de $100.000 o más abonadas con MODO , ya sea mediante código QR o el botón de pago de MODO habilitado para operar con tarjetas. La promoción aplica tanto para compras presenciales como online , según las condiciones informadas.

La devolución es del 20% del importe abonado , con un tope de $25.000 por banco por mes . Además, el reintegro es acumulable con otros descuentos bancarios vigentes , se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra y no aplica para pagos realizados mediante transferencia bancaria.

Las condiciones varían según la cadena de supermercados. En VEA , la promoción puede aprovecharse únicamente los viernes para compras presenciales y online pagadas con MODO mediante código QR o botón de pago. Se requiere una compra mínima de $100.000 y el beneficio devuelve el 20% del importe , con un tope de $25.000 por banco por mes . La promoción estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 .

Para obtener el reintegro máximo hay que realizar una compra de $125.000 y pagar con MODO mediante QR o botón de pago. Web

En Disco, en cambio, el beneficio vuelve a estar disponible, aunque con una diferencia respecto de VEA. La promoción aplica los viernes y sábados, también para compras presenciales y online realizadas con MODO mediante QR o botón de pago. Al igual que en VEA, exige un consumo mínimo de $100.000, ofrece un 20% de reintegro con un tope de $25.000 por banco por mes y se mantendrá vigente hasta el 31 de julio de 2026.

Bancos y billeteras adheridas

Banco Nación

Banco Santander

Banco BBVA

Banco Galicia

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco Credicoop

Banco Supervielle

Banco Comafi

Banco Columbia (solo en app bancaria)

Banco ICBC

Billetera YOY

Banco Macro

Banco Ciudad

Billetera Buepp

Banco Bancor

Sucursales VEA adheridas en Mendoza

Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza

Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza

Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza

Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza

Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza

Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza

Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza

Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza

Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza

Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza

Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza

Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza

Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza

Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza

Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza

Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza

Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza

Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza

Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza

Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza

Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza

Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza

Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza

Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza

Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza

Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza

Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza

Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza

Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza

Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza

Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo

Para acceder al beneficio es obligatorio realizar una compra mínima de $100.000. Con ese monto, el reintegro será de hasta $20.000, ya que la promoción devuelve el 20% del valor abonado.

Quienes quieran alcanzar el tope de $25.000 deberán realizar una compra de $125.000 en una sola operación. El límite es por banco y por mes, por lo que las personas que tengan cuentas o tarjetas en más de una entidad adherida pueden obtener el reintegro correspondiente con cada banco participante, siempre que cumplan con las condiciones de la promoción.