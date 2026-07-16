Reintegro en VEA y el regreso de Disco: los nuevos días para ahorrar hasta $25.000

Las promociones para ahorrar en el supermercado vuelven a modificarse durante julio. Después de los cambios anunciados para VEA, Disco vuelve a sumarse al beneficio de MODO, aunque lo hace con condiciones diferentes en cuanto a los días en los que se puede acceder al reintegro.
La promoción mantiene una devolución del 20%, con un tope de $25.000 por banco por mes y una compra mínima de $100.000. Sin embargo, desde julio ya no rigen las mismas condiciones para ambas cadenas: mientras VEA ofrece el beneficio solo los viernes, Disco lo habilita viernes y sábados. La vigencia se extiende hasta el 31 de julio de 2026, o hasta agotarse el cupo previsto para cada promoción.
Cómo funciona el reintegro de MODO en VEA y Disco durante julio
El beneficio puede utilizarse en compras de $100.000 o más abonadas con MODO, ya sea mediante código QR o el botón de pago de MODO habilitado para operar con tarjetas. La promoción aplica tanto para compras presenciales como online, según las condiciones informadas.
La devolución es del 20% del importe abonado, con un tope de $25.000 por banco por mes. Además, el reintegro es acumulable con otros descuentos bancarios vigentes, se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra y no aplica para pagos realizados mediante transferencia bancaria.
Las condiciones varían según la cadena de supermercados. En VEA, la promoción puede aprovecharse únicamente los viernes para compras presenciales y online pagadas con MODO mediante código QR o botón de pago. Se requiere una compra mínima de $100.000 y el beneficio devuelve el 20% del importe, con un tope de $25.000 por banco por mes. La promoción estará vigente hasta el 31 de julio de 2026.
Para obtener el reintegro máximo hay que realizar una compra de $125.000 y pagar con MODO mediante QR o botón de pago.
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En Disco, en cambio, el beneficio vuelve a estar disponible, aunque con una diferencia respecto de VEA. La promoción aplica los viernes y sábados, también para compras presenciales y online realizadas con MODO mediante QR o botón de pago. Al igual que en VEA, exige un consumo mínimo de $100.000, ofrece un 20% de reintegro con un tope de $25.000 por banco por mes y se mantendrá vigente hasta el 31 de julio de 2026.
Bancos y billeteras adheridas
- Banco Nación
- Banco Santander
- Banco BBVA
- Banco Galicia
- Banco Santa Fe
- Banco Entre Ríos
- Banco San Juan
- Banco Santa Cruz
- Banco Credicoop
- Banco Supervielle
- Banco Comafi
- Banco Columbia (solo en app bancaria)
- Banco ICBC
- Billetera YOY
- Banco Macro
- Banco Ciudad
- Billetera Buepp
- Banco Bancor
Sucursales VEA adheridas en Mendoza
- Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
- Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
- Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
- Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
- Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
- Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
- Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
- Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
- Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
- Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
- Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
- Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
- Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
- Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
- Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
- Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
- Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
- Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
- Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
- Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
- Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
- Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
- Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
- Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
- Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
- Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
- Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
- Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
- Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo
Para acceder al beneficio es obligatorio realizar una compra mínima de $100.000. Con ese monto, el reintegro será de hasta $20.000, ya que la promoción devuelve el 20% del valor abonado.
Quienes quieran alcanzar el tope de $25.000 deberán realizar una compra de $125.000 en una sola operación. El límite es por banco y por mes, por lo que las personas que tengan cuentas o tarjetas en más de una entidad adherida pueden obtener el reintegro correspondiente con cada banco participante, siempre que cumplan con las condiciones de la promoción.