Flybondi volvió a volar tras las cancelaciones: cómo sigue la ruta Mendoza-Buenos Aires

La aerolínea Flybondi renuda vuelos después de casi dos semanas sin operaciones, en medio de una crisis que dejó más de 125 cancelaciones y cuestionamientos internos sobre la administración anterior. La compañía retomó sus servicios con una operación reducida y anunció una investigación por presuntas irregularidades que calificó como de carácter fraudulento.

El regreso de la low cost se produjo luego de alcanzar un acuerdo con YPF para garantizar el suministro de combustible de aviación Jet A-1. Al mismo tiempo, la nueva conducción de la empresa aseguró que detectó problemas en la gestión previa y comenzó un proceso interno para determinar responsabilidades.

La empresa low cost retomó sus vuelos luego de permanecer sin actividad desde principios de julio , tras resolver el conflicto por el abastecimiento de combustible con YPF. La compañía informó que volvió a operar de manera gradual con sus primeras aeronaves disponibles, mientras avanza con un plan para recuperar su capacidad habitual.

El primer vuelo realizado tras la interrupción fue el servicio desde Ezeiza hacia Bariloche , que salió con 62 pasajeros sobre un total de 189 asientos disponibles . Durante la primera jornada de actividad, la programación todavía estuvo marcada por cambios y demoras.

La vuelta a la actividad se dio en medio de una fuerte crisis interna. Desde la compañía informaron que un proceso de revisión interna detectó “irregularidades de tinte fraudulento” en la administración anterior, que habrían afectado las finanzas de la empresa, a sus trabajadores y a los pasajeros.

La aerolínea atraviesa una etapa de reorganización tras denunciar irregularidades en la gestión anterior y modificar su esquema operativo.

Como consecuencia de esa evaluación, la nueva conducción decidió remover a Mauricio Sana, quien ocupaba el cargo de CEO y vicepresidente, junto con parte de su equipo directivo. La empresa sostuvo que el plan de negocios previo se habría basado en “información falsa” y adelantó que sus equipos legales trabajan para presentar las pruebas correspondientes ante la Justicia.

En este nuevo esquema, Esteban Tossutti, expresidente de Flybondi, volvió a incorporarse como asesor especializado en transporte aéreo para colaborar con la estabilización de la compañía.

La aerolínea inició un proceso de recuperación con cambios internos y ajustes en la venta de pasajes

Luego del reinicio de los vuelos, Flybondi busca normalizar su operación de manera progresiva y recuperar la disponibilidad de aeronaves que le permita ampliar nuevamente su programación.

La compañía explicó que implementará un programa de recuperación de flota para sumar más aviones de manera gradual y alcanzar una mayor regularidad en sus servicios. Durante la etapa de transición, la venta de pasajes fue adaptada a la cantidad real de vuelos disponibles para evitar nuevas complicaciones operativas.

Desde la empresa señalaron que el período sin operaciones estuvo relacionado con la necesidad de resolver problemas acumulados. En ese sentido, indicaron que hubo “un impasse técnico motivado en la necesidad de corregir una situación irregular de arrastre que generó inconvenientes en el funcionamiento”.

Mientras avanza la reorganización, la disponibilidad de algunos destinos continúa limitada. En la página web de Flybondi, rutas como Salta y Puerto Madryn muestran opciones de compra recién a partir de septiembre, mientras que otros destinos nacionales mantienen disponibilidad para los próximos días.

En la red internacional, los vuelos hacia Florianópolis aparecen habilitados desde octubre, mientras que servicios hacia Salvador y Maceió figuran con disponibilidad desde enero de 2027. En tanto, rutas como Asunción y Río de Janeiro continúan con venta activa.

En Mendoza, Flybondi mantiene una operación limitada y la oferta de vuelos todavía es reducida

En Mendoza, la recuperación de Flybondi también avanza de forma gradual. Actualmente, la compañía mantiene un vuelo diario entre la provincia y Buenos Aires, aunque hay jornadas en las que suma una segunda frecuencia. Por el momento, la conexión Mendoza-Buenos Aires es la única ruta directa que la aerolínea ofrece desde la provincia.

La operación local todavía presenta algunas demoras. Este 16 de julio de 2026, el vuelo FO 5050 de Flybondi proveniente de Aeroparque, que tenía horario previsto de llegada a las 21.25, figuraba demorado con arribo actualizado para las 00.20 del 17 de julio. A su vez, el vuelo FO 5051 con destino a Ezeiza, programado para las 22, aparecía demorado con salida estimada para las 00.55.

La conexión Mendoza-Buenos Aires continúa como el único vuelo directo de la compañía desde la provincia, con una oferta reducida durante julio.

Además de los cambios en los horarios, la disponibilidad de pasajes desde Mendoza todavía es limitada. En la página web de Flybondi, durante julio aparecen pocas fechas habilitadas para comprar vuelos, mientras que la oferta comienza a mostrar una mayor regularidad a partir de agosto, cuando la compañía prevé recuperar una programación más estable.

En cuanto a los valores actuales, la aerolínea ofrece pasajes desde $53.569 por tramo sin impuestos para viajar desde Mendoza hacia Buenos Aires. La ruta continúa siendo la principal alternativa directa de Flybondi para los pasajeros mendocinos mientras la empresa intenta dejar atrás la crisis operativa y avanzar hacia la normalización del servicio.