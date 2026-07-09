Uber, Cabify y Maxim: el cambio que proponen para mejorar la seguridad de los choferes en Mendoza

El diputado provincial Lucas Ilardo ( Fuerza Patria ) presentó un proyecto de ley para reforzar la seguridad de los conductores de plataformas de transporte como Uber , Cabify y Maxim en Mendoza. La iniciativa propone que las aplicaciones incorporen un sistema de validación de identidad de los pasajeros antes de concretar un viaje.

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El proyecto busca establecer la verificación obligatoria de la identidad de los usuarios de las plataformas de transporte, al considerar que la falta de controles sobre los pasajeros representa uno de los principales factores de riesgo para quienes trabajan con estas aplicaciones.

En los fundamentos, Ilardo sostiene que en numerosos hechos delictivos los agresores utilizaron perfiles falsos o cuentas creadas con datos ficticios y líneas prepagas, especialmente en viajes abonados en efectivo . Por esto plantea que el Estado establezca mecanismos para reducir el anonimato en este tipo de servicios.

El proyecto también cuestiona que las empresas exijan procesos de validación biométrica a los conductores, mientras que no aplican controles equivalentes a los pasajeros.

La propuesta establece que las Empresas de Redes de Transporte deberán incorporar de manera obligatoria un sistema de Identidad Digital con el máximo nivel de validación disponible, emitido por el Gobierno. Al momento de solicitar un viaje, la aplicación deberá confirmar si el pasajero completó ese procedimiento.

Al mismo tiempo, la iniciativa aclara que las plataformas no podrán capturar ni almacenar datos biométricos de los usuarios, con el fin de resguardar la protección de datos personales.

Otro de los puntos centrales del proyecto es que los conductores puedan conocer previamente si el pasajero validó su identidad.

En caso de que el usuario no haya realizado ese procedimiento, la aplicación deberá informar esa situación antes de que el chofer acepte el viaje.

Además, la propuesta establece que, si el conductor decide rechazar un viaje por motivos de seguridad debido a la falta de identidad verificada del pasajero, la plataforma no podrá aplicar sanciones, reducir la asignación de futuros viajes ni imponer otro tipo de penalidades.