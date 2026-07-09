Milei encabeza el Tedeum por el Día de la Independencia tras la vigilia en Tucumán

Tras participar de la vigilia por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán , el presidente Javier Milei encabezará este miércoles el tradicional Tedeum del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Milei encabezó la vigilia por el Día de la Independencia y anunció que impulsará nuevas reformas

El mensaje de Cornejo tras participar de la vigilia por el Día de la Independencia junto a Milei en Tucumán

La ceremonia está prevista para las 10.30 y volverá a mostrar una de las postales más tradicionales de la fecha patria: la caminata del mandatario junto a los integrantes de su Gabinete desde la Casa Rosada hasta el principal templo católico del país.

El oficio religioso será presidido por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , quien se espera que durante su homilía insista en la necesidad de superar las divisiones políticas y sociales, además de poner el acento en la realidad que atraviesan los sectores más vulnerables, tal como ocurrió durante el Tedeum del pasado 25 de Mayo.

La ceremonia se desarrollará en un contexto de cambios dentro del Gobierno nacional, luego de recientes modificaciones en el equipo de gestión, y en medio de los esfuerzos del Ejecutivo por fortalecer el vínculo institucional con la Iglesia Católica.

En ese marco, también aparecen en agenda temas de interés común, como el tratamiento de iniciativas vinculadas a la prevención de la ludopatía y la expectativa por una eventual visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre próximo.

La vigilia en Tucumán

Antes de regresar a Buenos Aires, Milei encabezó los actos centrales por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde el Gobierno reunió a una docena de gobernadores que mantienen diálogo con la administración nacional.

Entre los mandatarios presentes estuvieron el anfitrión Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes participaron de la tradicional vigilia por los 210 años de la firma del Acta de la Independencia.

La actividad formó parte de la agenda oficial organizada por la Casa Rosada para conmemorar una de las fechas más significativas del calendario patrio, en un escenario marcado por las negociaciones políticas entre el Gobierno nacional y las provincias.