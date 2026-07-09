9 de julio de 2026 - 00:30

Milei encabezó la vigilia por el Día de la Independencia y anunció que impulsará nuevas reformas

Durante un discurso transmitido por cadena nacional, el mandatario destacó los logros que atribuyó a su administración, criticó el rol del Estado y aseguró que el oficialismo no puede demorar la agenda de reformas.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles la tradicional vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. Allí brindó un discurso transmitido por cadena nacional en el que reivindicó las políticas implementadas por su Gobierno y anticipó que buscará avanzar con nuevas reformas antes de las próximas elecciones.

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El mandatario participó de la ceremonia acompañado por integrantes de su Gabinete nacional y una docena de gobernadores.

Milei cuestionó el rol del Estado

Al comenzar su mensaje, el presidente recordó la declaración de la independencia de 1816 y sostuvo que la libertad debe seguir siendo el objetivo central del país.

“Como cada 9 de julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer el camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte”, expresó.

Posteriormente, cuestionó el rol que, según su visión, tuvo el Estado durante las últimas décadas y recordó el Pacto de Mayo firmado con gobernadores en 2024 como "puntos claves para sacar a la Argentina de la decadencia".

Balance de gestión y defensa de las medidas económicas

Durante su intervención, Milei repasó las principales políticas impulsadas desde el inicio de su mandato y aseguró que permitieron modificar el rumbo económico del país. “Le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas. Y ese pacto pasó a propuestas concretas. También, evitamos una hiperinflación”, afirmó.

En ese marco, mencionó como logros de su gestión el ajuste fiscal, la eliminación del cepo cambiario y la aprobación del RIGI, entre otras iniciativas. El presidente también señaló que el oficialismo pretende avanzar con nuevos proyectos legislativos antes de las elecciones y remarcó la necesidad de acelerar el tratamiento de distintas iniciativas en el Congreso.

“No tenemos un segundo que perder”, sostuvo al referirse a propuestas como la reforma electoral, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el denominado Súper RIGI.

El mensaje sobre la región y el respaldo a su Gabinete

En el tramo final de su discurso, Milei hizo referencia al escenario político latinoamericano y consideró que algunos países de la región representan aliados estratégicos para fortalecer los vínculos comerciales de la Argentina.

Además, elogió a los integrantes de su equipo de Gobierno y aseguró: “Es un equipo de verdaderos patriotas”.

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