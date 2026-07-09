Milei encabezó la vigilia por el Día de la Independencia y anunció que impulsará nuevas reformas

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles la tradicional vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán . Allí brindó un discurso transmitido por cadena nacional en el que reivindicó las políticas implementadas por su Gobierno y anticipó que buscará avanzar con nuevas reformas antes de las próximas elecciones.

Javier Milei dará un discurso por el 9 de julio y se transmitirá esta medianoche por cadena nacional

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El mandatario participó de la ceremonia acompañado por integrantes de su Gabinete nacional y una docena de gobernadores.

Al comenzar su mensaje, el presidente recordó la declaración de la independencia de 1816 y sostuvo que la libertad debe seguir siendo el objetivo central del país.

“Como cada 9 de julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer el camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte ”, expresó.

Posteriormente, cuestionó el rol que, según su visión, tuvo el Estado durante las últimas décadas y recordó el Pacto de Mayo firmado con gobernadores en 2024 como "puntos claves para sacar a la Argentina de la decadencia" .

Balance de gestión y defensa de las medidas económicas

Durante su intervención, Milei repasó las principales políticas impulsadas desde el inicio de su mandato y aseguró que permitieron modificar el rumbo económico del país. “Le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas. Y ese pacto pasó a propuestas concretas. También, evitamos una hiperinflación”, afirmó.

En ese marco, mencionó como logros de su gestión el ajuste fiscal, la eliminación del cepo cambiario y la aprobación del RIGI, entre otras iniciativas. El presidente también señaló que el oficialismo pretende avanzar con nuevos proyectos legislativos antes de las elecciones y remarcó la necesidad de acelerar el tratamiento de distintas iniciativas en el Congreso.

“No tenemos un segundo que perder”, sostuvo al referirse a propuestas como la reforma electoral, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el denominado Súper RIGI.

El mensaje sobre la región y el respaldo a su Gabinete

En el tramo final de su discurso, Milei hizo referencia al escenario político latinoamericano y consideró que algunos países de la región representan aliados estratégicos para fortalecer los vínculos comerciales de la Argentina.

Además, elogió a los integrantes de su equipo de Gobierno y aseguró: “Es un equipo de verdaderos patriotas”.