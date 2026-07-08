Javier Milei dará un discurso por el 9 de julio y se transmitirá esta medianoche por cadena nacional

Este miércoles se confirmó que la entonación de las estrofas del himno nacional argentino y el discurso que el presidente Javier Milei brindará durante el acto de celebración por el Día de la Independencia en San Miguel de Tucumán, será transmitido por cadena nacional.

Cornejo viaja esta tarde a Tucumán para sumarse a la foto del consenso junto a Milei y otros 11 gobernadores

El Gobierno, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) le hizo llegar, mediante una carta, a todas las transmisoras abiertas de servicios de comunicación audiovisual y señales nacionales de noticias periodísticas la obligación de integrar la cadena nacional desde “el día 8 de julio desde las 23.58 hs. hasta la 01.15 hs . del día jueves 9 de julio de 2026”.

En la misiva dirigida a los medios audiovisuales se recuerda que la difusión del acto es obligatoria en los términos del artículo 75 de la Ley N° 26.522.

Javier Milei encabezará el acto por el Día de la Independencia en Tucumán

El 2026 fue declarado por la gestión de Milei como el “Año de la Grandeza Argentina”. En Tucumán, el presidente estará acompañado por el Gabinete completo, cerca de 14 gobernadores y una amplia delegación de legisladores nacionales.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, también se espera la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque se mantendrá a distancia del presidente a raíz del profundo distanciamiento político.

Milei volvió a reunir a gobernadores en Tucumán

Durante la tarde de este miércoles, el presidente Javier Milei encabezó la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán con el objetivo de mostrar un renovado acercamiento a los gobernadores. Se esperaba la presencia de al menos 12 mandatarios provinciales aliados en Casa Rosada, en una foto política que buscará reeditar la imagen de consenso lograda en 2024 con la firma del Pacto de Mayo.

Estiman que asistirán al menos 12 mandatarios provinciales aliados, en una foto política que buscará reeditar la imagen de consenso lograda en 2024 con la firma del Pacto de Mayo. Infobae

Entre los gobernadores que confirmaron su presencia se encuentra Alfredo Cornejo, quien viajó este miércoles a las 15 rumbo a Tucumán para participar de la ceremonia oficial. El mandatario mendocino tiene previsto regresar a la provincia el jueves al mediodía.