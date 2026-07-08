Milei retuiteó una dura crítica contra el entrenador de Egipto: "Es un payaso, debe ser suspendido"

Javier Milei se sumó a la polémica que dejó el triunfo de la Selección Argentina sobre Egipto al compartir en sus redes sociales un duro mensaje contra el entrenador Hossam Hassan. El presidente retuiteó una publicación que reclama “una sanción de por vida” por un gesto realizado durante el encuentro.

Cornejo se anticipó a una negociación con Milei y confirmó que seguirán las PASO en Mendoza

Javier Milei dará un discurso por el 9 de julio y se transmitirá esta medianoche por cadena nacional

El mensaje difundido por Milei pertenece al legislador porteño Waldo Wolff , quien explicó que el técnico egipcio intentó activar el protocolo de discriminación de la FIFA tras el tercer gol argentino. En el cierre de su publicación, pidió que el organismo lo inhabilite de manera permanente para dirigir.

El diputado macrista publicó una imagen de esa acción protagonizada por el entrenador del equipo africano y lo acompañó con un texto muy crítico. “NO ES UNA FOTO MÁS. Es la foto de la perversión. Significa discriminación“ , explicó el legislador sobre el ademán ejecutado por el DT egipcio.

“En parte de su cultura son millones los que la sufren. Coptos, homosexuales, mujeres sin velo, judíos, cristianos, disidentes etc. Si alguno de ellos se les ocurre levantar las manos pidiendo discriminación, los lapidan al instante“ , cuestionó el porteño.

En el mismo posteo, Wolff criticó a “la izquierda woke” por defender actitudes como la mostrada por Hassan. “Y algo peor, la izquierda woke que defiende sus derechos en occidente, aplaude a los verdugos de oriente”, dijo al respecto.

NO ES UNA FOTO MÁS.

Es la foto de la perversión.

Significa discriminación.

En parte de su cultura son millones los que la sufren. Coptos, homosexuales, mujeres sin velo, judíos, cristianos, disidentes etc.

Si alguno de ellos se les ocurre levantar las manos pidiendo… pic.twitter.com/YHO5oczHw8 — Waldo Wolff (@WolffWaldo) July 8, 2026

Sobre la gesticulación con los brazos cruzados para denunciar discriminación, Wolff consideró: “Usarla porque perdiste un partido de futbol en buena ley no solo es de llorón, revela la atrofia mental de todo un enorme sector de la sociedad internacional”.

El legislador del partido amarillo rescató la actitud que demostró la figura del equipo de Egipto Mohamed Salah y de “otros que lejos de victimizarse reivindicaron la esencia caballeresca del deporte“. Por último, exigió a la FIFA la inhabilitación perpetua para ejercer como entrenador contra Hassan.

“La FIFA debería suspender a este payaso de por vida. Que viva el deporte y la libertad“, finalizó.