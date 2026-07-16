Cuánto cuesta una casa prefabricada en Argentina en julio 2026: tiene 2 dormitorios, 1 baño y 1 cocina

El precio de cada casa varía según el sistema constructivo, pero hay opciones desde 9 millones. Estas son las diferencias que hay que conocer antes de elegir.

Tener una casa propia sigue siendo uno de los objetivos más difíciles de alcanzar en Argentina. Pero hay una alternativa que viene ganando terreno de manera sostenida y que cada vez más familias evalúan seriamente: las casas prefabricadas. Los tiempos de obra cortos y el costo más previsible la posicionan como una opción concreta frente a la construcción tradicional.

En julio de 2026, el mercado ofrece tres sistemas constructivos con precios y características bien diferenciadas. Lo que hay que entender antes de mirar cualquier número es que el precio de fábrica no es el precio final. Al valor de la estructura siempre se suman el traslado, el montaje, la preparación del terreno y las conexiones a servicios, que pueden representar entre un 20 y un 40% adicional sobre el valor inicial dependiendo de la ubicación y el lote.

El precio de fábrica es el punto de partida, no el costo final. WEB Casas prefabricadas de madera: la opción más accesible Las casas prefabricadas de madera continúan siendo una de las alternativas más buscadas, especialmente en zonas periurbanas y rurales donde los costos de traslado son menores y los requisitos municipales más flexibles.

Para un modelo de dos dormitorios, un baño y cocina, el valor promedio en julio de 2026 se ubica entre 9 y 12 millones de pesos. Ese rango contempla terminaciones básicas: estructura de madera tratada, aislación, aberturas económicas y revestimientos estándar. La instalación eléctrica y sanitaria básica suele estar incluida, aunque no siempre los artefactos.

El punto a tener en cuenta con este sistema es el mantenimiento Las estructuras de madera necesitan tratamientos periódicos contra la humedad y los insectos y en algunos municipios pueden necesitar refuerzos en la base o la cubierta para cumplir con normativas locales, lo que agrega costos que no aparecen en el precio inicial de fábrica. Aun así, sigue siendo la opción de menor inversión para quien prioriza rapidez de entrega.

El traslado y montaje puede representar entre un 5 y un 12% del valor de la estructura, dependiendo de la distancia desde la planta productiva. WEB Steel frame industrializado: el estándar medio del mercado El sistema de panelería tipo steel frame es hoy el más elegido dentro del segmento de casas prefabricadas y eso tiene una razón concreta: ofrece un equilibrio razonable entre costo, durabilidad y desempeño térmico. En julio de 2026, el precio de referencia para una unidad de dos dormitorios, un baño y cocina construida con este sistema se ubica entre 11 y 15 millones de pesos.

y Ese rango contempla la estructura completa: paredes exteriores, tabiques internos, aislación térmica, cubierta metálica, revestimientos interiores en placa de yeso, aberturas de aluminio línea económica y pisos cerámicos estándar. La instalación eléctrica y sanitaria suele estar incluida en la mayoría de las propuestas. Paneles SIP: la opción de mayor eficiencia y mayor costo En el extremo superior del segmento están las viviendas modulares con paneles SIP (Structural Insulated Panels), un sistema que ofrece el mejor desempeño térmico y acústico del mercado de prefabricadas. Una unidad de dos dormitorios y un baño construida con paneles SIP se ubica entre 14 y 20 millones de pesos en julio de 2026, dependiendo del espesor del panel, la calidad de las aberturas y el tipo de cubierta. A diferencia de los otros sistemas, este rango suele incluir instalaciones completas y en muchos casos mobiliario fijo de cocina.

en julio de 2026, dependiendo del espesor del panel, la de las aberturas y el de cubierta. A diferencia de los otros sistemas, este rango suele incluir y en muchos casos La diferencia de precio frente al steel frame se explica principalmente por dos factores: la eficiencia energética superior, que reduce de manera significativa el gasto en climatización a lo largo de la vida útil de la casa, y la velocidad de montaje, que puede completarse en menos de una semana si el terreno ya está preparado. WEB En julio de 2026, una casa prefabricada de dos dormitorios, un baño y cocina en Argentina tiene un rango de precio que va desde los 9 millones de pesos en opciones de madera con terminaciones básicas hasta los 20 millones en sistemas modulares de mayor desempeño.