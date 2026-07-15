Los expertos coinciden: estos son los 4 electrodomésticos que hay que desconectar antes de salir de casa

Salir de casa durante varias horas y dejar algunos electrodomésticos enchufados puede representar un riesgo mayor del que muchas personas imaginan. Aunque la mayoría de los equipos están diseñados para funcionar de forma segura, una falla eléctrica, una sobrecarga o una subida de tensión pueden desencadenar accidentes inesperados.

Por Redacción Por Las Redes

Bloques de hormigón vs. ladrillos comunes: ¿Cuál es la diferencia y cuál es más económico en la construcción?

Si tenés una máquina de coser antigua, tenés un tesoro en tu hogar: 2 ideas útiles para reutilizarla

Por ese motivo, expertos en seguridad del hogar aconsejan revisar algunos aparatos antes de salir. Desconectarlos cuando no se utilizan no solo disminuye el riesgo de incendios, sino que también protege los equipos frente a posibles variaciones en el suministro eléctrico.

Los cargadores suelen permanecer conectados durante horas, incluso cuando no están cargando ningún dispositivo.

Especialistas de Phone House advierten que estos accesorios pueden calentarse o sufrir daños ante un cortocircuito o una sobretensión eléctrica. En situaciones extremas, esto podría provocar un incendio.

Los alargadores y las zapatillas facilitan conectar varios equipos al mismo tiempo, pero también pueden transformarse en un punto crítico de la instalación eléctrica.

Hay que verificar que la instalación eléctrica cuente con un disyuntor diferencial.

Según State Farm, la humedad o una sobrecarga aumentan considerablemente el riesgo de cortocircuitos.

Los aparatos de alto consumo, como microondas, hornos, aspiradoras potentes o aires acondicionados portátiles, nunca deberían utilizarse simultáneamente en un mismo alargador.

Antes de salir, también es recomendable apagar o desenchufar las zapatillas cuando no sean necesarias.

Estufas eléctricas

Durante el invierno, las estufas eléctricas son uno de los electrodomésticos que más precaución requieren.

Especialistas de Hotfiredoor recomiendan apagarlas y desenchufarlas siempre antes de abandonar la vivienda.

Además, recuerdan que nunca deben utilizarse para secar ropa, mantas u otros elementos inflamables, ya que el contacto directo con el calor puede iniciar un incendio en pocos minutos.

Planchas y pequeños electrodomésticos de calor

Aunque muchas personas revisan la cocina antes de salir, es habitual olvidar aparatos como la plancha, una sandwichera, una tostadora o un horno eléctrico pequeño.

Estos equipos generan altas temperaturas y, si quedan encendidos por descuido o sufren una falla eléctrica, representan un riesgo importante.

Siempre que no estén en uso, lo más seguro es desenchufarlos completamente.

WEB

Desenchufar cargadores, alargadores, estufas eléctricas y otros aparatos que generan calor antes de salir de casa es una medida sencilla que puede prevenir cortocircuitos, sobrecargas e incendios.