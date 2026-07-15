15 de julio de 2026 - 18:25

Los expertos coinciden: estos son los 4 electrodomésticos que hay que desconectar antes de salir de casa

Expertos en seguridad eléctrica recomiendan desenchufar determinados electrodomésticos antes de salir de casa para reducir el riesgo de cortocircuitos.

Una recomendación es utilizar los electrodomésticos únicamente en ambientes secos.

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WEB
Por Lucas Vasquez

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Por ese motivo, expertos en seguridad del hogar aconsejan revisar algunos aparatos antes de salir. Desconectarlos cuando no se utilizan no solo disminuye el riesgo de incendios, sino que también protege los equipos frente a posibles variaciones en el suministro eléctrico.

Es indispensable evitar usar cables deteriorados y enchufes dañados.

Es indispensable evitar usar cables deteriorados y enchufes dañados.

Cargadores de celulares, tablets y notebooks

Los cargadores suelen permanecer conectados durante horas, incluso cuando no están cargando ningún dispositivo.

Especialistas de Phone House advierten que estos accesorios pueden calentarse o sufrir daños ante un cortocircuito o una sobretensión eléctrica. En situaciones extremas, esto podría provocar un incendio.

Antes de salir de casa, conviene retirar del enchufe los cargadores de:

  • Celulares.
  • Tablets.
  • Notebooks.
  • Auriculares inalámbricos.
  • Relojes inteligentes.
Hay que verificar que la instalación eléctrica cuente con un disyuntor diferencial.

Hay que verificar que la instalación eléctrica cuente con un disyuntor diferencial.

Alargadores y zapatillas eléctricas

Los alargadores y las zapatillas facilitan conectar varios equipos al mismo tiempo, pero también pueden transformarse en un punto crítico de la instalación eléctrica.

Según State Farm, la humedad o una sobrecarga aumentan considerablemente el riesgo de cortocircuitos.

  • Los aparatos de alto consumo, como microondas, hornos, aspiradoras potentes o aires acondicionados portátiles, nunca deberían utilizarse simultáneamente en un mismo alargador.

Antes de salir, también es recomendable apagar o desenchufar las zapatillas cuando no sean necesarias.

Estufas eléctricas

Durante el invierno, las estufas eléctricas son uno de los electrodomésticos que más precaución requieren.

Especialistas de Hotfiredoor recomiendan apagarlas y desenchufarlas siempre antes de abandonar la vivienda.

  • Además, recuerdan que nunca deben utilizarse para secar ropa, mantas u otros elementos inflamables, ya que el contacto directo con el calor puede iniciar un incendio en pocos minutos.

Planchas y pequeños electrodomésticos de calor

Aunque muchas personas revisan la cocina antes de salir, es habitual olvidar aparatos como la plancha, una sandwichera, una tostadora o un horno eléctrico pequeño.

Estos equipos generan altas temperaturas y, si quedan encendidos por descuido o sufren una falla eléctrica, representan un riesgo importante.

Siempre que no estén en uso, lo más seguro es desenchufarlos completamente.

Desenchufar cargadores, alargadores, estufas eléctricas y otros aparatos que generan calor antes de salir de casa es una medida sencilla que puede prevenir cortocircuitos, sobrecargas e incendios.

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