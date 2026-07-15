15 de julio de 2026 - 08:00

Las máquinas de escribir viejas no las tires, tenés un tesoro: 4 ideas que combinan nostalgia y decoración que arrasan en Pinterest

La decoración, el reciclaje, Pinterest y las máquinas de escribir vuelven a demostrar que lo antiguo puede tener una segunda vida.

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Por Ignacio Alvarado

Durante años quedaron guardadas en altillos, bibliotecas o depósitos. Sin embargo, las viejas máquinas de escribir volvieron a convertirse en protagonistas gracias al reciclaje y la decoración. Inspiradas en ideas que se multiplican en Pinterest, hoy muchas personas las reutilizan como piezas centrales para transformar cualquier ambiente con un fuerte toque vintage.

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Para quienes crecieron viéndolas sobre un escritorio, desprenderse de ellas nunca fue sencillo. No solo representan una herramienta de trabajo: también son un objeto cargado de recuerdos, historias familiares y una estética que volvió a ponerse de moda.

En lugar de dejarlas juntar polvo, existen varias formas de convertirlas en verdaderos protagonistas del hogar.

Decoración vintage: cuatro ideas que aprovechan este tesoro

1. Centro de escritorio

La opción más simple consiste en colocar la máquina sobre un escritorio de madera acompañado por algunos libros antiguos, una lámpara metálica y una pequeña planta.

No hace falta restaurarla completamente.

Las marcas del paso del tiempo forman parte de su encanto.

2. Mesa auxiliar con vidrio

Muchos restauradores colocan un vidrio templado sobre la máquina para transformarla en una pequeña mesa de apoyo.

El resultado conserva completamente la pieza original mientras suma una función práctica.

3. Biblioteca o rincón de lectura

Ubicada junto a novelas clásicas, fotografías familiares y un sillón de cuero, la máquina se convierte en el centro visual del ambiente.

La combinación transmite inmediatamente una sensación de historia y calidez.

4. Espacio creativo

Algunos diseñadores la utilizan como parte de estudios de fotografía, oficinas o talleres donde aporta personalidad sin necesidad de funcionar.

Su sola presencia comunica creatividad.

El reciclaje también conserva la memoria

El reciclaje no siempre implica desmontar un objeto.

Muchas veces consiste simplemente en encontrarle un nuevo lugar.

Eso permite conservar piezas históricas sin que permanezcan olvidadas dentro de una caja.

Además, reutilizar muebles y objetos antiguos reduce residuos y aporta identidad a los ambientes.

Pinterest volvió a mirar hacia el pasado

Las búsquedas relacionadas con decoración vintage muestran que los objetos con historia atraviesan un gran momento.

Las máquinas de escribir dejaron de verse como chatarra para transformarse en elementos decorativos muy buscados.

Un clásico que todavía tiene mucho para contar

Antes de pensar en tirarla, vale la pena observarla una vez más. Esa vieja máquina de escribir puede convertirse en una de las piezas más originales de la decoración de tu casa. A veces, los mejores proyectos de reciclaje empiezan simplemente mirando con otros ojos aquello que parecía haber quedado definitivamente en el pasado.

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