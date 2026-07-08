La dueña de una recordada cadena de electrodomésticos solicitó el concurso preventivo de acreedores

La empresa chaqueña Carsa , propietaria de la cadena de electrodomésticos Musimundo , solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores para reordenar su situación financiera. La decisión fue comunicada oficialmente mediante una presentación enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires .

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No es la primera vez que la firma recurre a este mecanismo judicial. En junio de 2018 ya había solicitado un concurso preventivo con una deuda declarada de 900 millones de pesos , en un contexto económico muy distinto al actual.

Según los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , al cierre de mayo de 2026 Carsa acumulaba pasivos bancarios por alrededor de 3.060 millones de pesos.

El principal acreedor es el Banco Nación , con una exposición de 1.549 millones de pesos , seguido por el Nuevo Banco del Chaco , con unos $ 300 millones . El resto corresponde a distintas entidades financieras por montos menores.

De acuerdo con fuentes del sector, la presentación no responde a un incumplimiento bancario inmediato, sino a una estrategia para reorganizar el conjunto de sus obligaciones financieras y operativas.

Actualmente, Carsa conserva poco más de 50 sucursales de Musimundo, ubicadas principalmente en provincias del norte argentino.

Carsa, la dueña de Musimundo, pidió concurso preventivo de acreedores Archivo

Sin embargo, varias de esas plazas presentan bajos niveles de rentabilidad, en un escenario marcado por el crecimiento sostenido del comercio electrónico y la caída del desempeño de los locales físicos dedicados a la venta de electrodomésticos y tecnología.

En ese contexto, la empresa ya había iniciado un proceso de ajuste que incluyó el cierre de cinco sucursales durante los últimos meses, indicó Infobae.

En las semanas previas a la presentación judicial también trascendió que existían negociaciones para una posible venta de Musimundo a los propietarios de On City, la cadena surgida tras el cambio de marca de los locales que anteriormente operaban como Electrónica Megatone, luego de la disolución de la histórica alianza comercial entre ambas compañías.

La historia de Carsa, ligada a Megatone y Musimundo

La historia de Carsa está estrechamente ligada a la Red Megatone, integrada desde fines de la década de 1980 junto con Bazar Avenida y Electrónica Megatone.

En 2011, Carsa y Megatone adquirieron la marca Musimundo al grupo Pegasus por unos 15 millones de dólares, con el objetivo de unificar su red comercial bajo una marca con mayor reconocimiento nacional.

Desde 2024: On City, la marca sucesora de Musimundo en gran parte de los locales Los Andes

La compañía ya había reducido significativamente su estructura en 2019, cuando Electrónica Megatone absorbió 37 sucursales que Carsa operaba bajo la marca Musimundo, en una operación que incluyó el traspaso de 335 trabajadores y permitió aliviar parte de su carga financiera. Aquella decisión implicó una reducción del 43% de los locales administrados directamente por la empresa chaqueña.

Más tarde, en octubre de 2024, Electrónica Megatone completó un proceso de renovación de identidad comercial y rebautizó cerca de 200 sucursales como On City, mientras que unas 70 tiendas continuaron utilizando la marca Musimundo, ya exclusivamente bajo el control de Carsa.