Mendoza estudiará si la Formación Cacheuta tiene petróleo y gas no convencionales para su posible explotación

El Gobierno de Mendoza lanzó una licitación pública para realizar un estudio técnico integral sobre el potencial de la Formación Cacheuta como reservorio de hidrocarburos no convencionales, con el objetivo de evaluar la posibilidad de desarrollar proyectos de shale oil y shale gas en la provincia.

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La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Energía y Ambiente, forma parte de la estrategia anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura de sesiones legislativas del 1 de mayo y busca consolidar la información geológica existente para reducir incertidumbres y facilitar futuras inversiones en el sector energético.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que Mendoza cuenta con una extensa trayectoria petrolera y una importante cantidad de información acumulada sobre el subsuelo provincial.

"Lo que buscamos es transformar esa información en conocimiento útil para tomar mejores decisiones, reducir incertidumbre y evaluar con seriedad si Cacheuta puede representar una oportunidad futura", señaló.

La funcionaria indicó que el estudio permitirá integrar y analizar la información disponible para determinar si existen sectores de la formación con condiciones geológicas, geoquímicas, petrofísicas y geomecánicas aptas para avanzar hacia nuevas etapas de exploración.

El origen del petróleo mendocino

La Formación Cacheuta es considerada la roca madre del sistema petrolero de la Cuenca Cuyana, es decir, la formación geológica donde se generó gran parte del petróleo que durante décadas abasteció la producción hidrocarburífera de Mendoza.

Ahora, la Provincia busca responder una nueva pregunta: si parte de ese petróleo quedó retenido dentro de la propia roca, como ocurre en los yacimientos no convencionales, en lugar de migrar hacia otros reservorios.

Para ello, la consultora que resulte adjudicataria deberá elaborar bases de datos, mapas estructurales, estudios geoquímicos, análisis de carbono orgánico total, caracterización petrofísica, estudios geomecánicos y una evaluación integral que permita identificar las zonas con mayor potencial.

El director de Hidrocarburos, Lucas Erio, explicó que el desafío consiste en determinar cuánto hidrocarburo pudo haber permanecido atrapado en la roca madre y si existen sectores con condiciones favorables para su eventual explotación mediante técnicas no convencionales.

Además, remarcó que Cacheuta posee características propias que la diferencian de otros desarrollos como Vaca Muerta.

"Cacheuta es una formación lacustre continental y no una roca de origen marino como Vaca Muerta. Esa diferencia obliga a estudiar con precisión su comportamiento geológico antes de evaluar cualquier desarrollo", sostuvo.

Un estudio de 14 meses

La Cuenca Cuyana abarca unos 66.348 kilómetros cuadrados, cuenta con 35 áreas delimitadas, cerca de 3.100 pozos perforados y más de 1.700 kilómetros cuadrados de sísmica 3D relevada.

El estudio tendrá un plazo máximo de 14 meses y se desarrollará en distintas etapas que incluirán recopilación de información, análisis, modelado geológico y la elaboración de un informe final con escenarios de desarrollo y estimaciones de potencial.

La apertura de sobres de la licitación fue fijada para el 4 de agosto de 2026.

Con este proyecto, Mendoza busca fortalecer su cartera de oportunidades energéticas, aprovechar décadas de información geológica acumulada y evaluar, con base científica y técnica, si la Formación Cacheuta puede convertirse en una nueva alternativa para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en la provincia.