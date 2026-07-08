La polilla de la vid retrocedió 70% en Mendoza y ya preparan una nueva campaña de control

Con una reducción cercana al 70% en las detecciones de Lobesia botrana, la polilla de la vid , Mendoza comenzó a planificar la próxima campaña de control de una de las principales plagas que afectan a la producción vitivinícola . El Gobierno provincial, el Iscamen, el Senasa y representantes del sector privado analizaron los resultados del último operativo y acordaron avanzar en una estrategia conjunta para la temporada 2026/2027.

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La reunión se realizó en la Casa de Gobierno, en el marco del Comité Técnico Interinstitucional, espacio que reúne a organismos públicos y entidades vitivinícolas para coordinar las acciones de manejo integrado de la plaga en los distintos oasis productivos de la provincia.

El balance de la campaña 2025/2026 fue positivo. Según los datos oficiales, las acciones implementadas permitieron reducir cerca de un 70% las detecciones de Lobesia botrana , consolidando una tendencia favorable para la sanidad de los viñedos mendocinos.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, junto al subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo; el director de Agricultura, Alfredo Draque; el secretario técnico del Iscamen, Guillermo Azín, y autoridades del Centro Regional Cuyo del Senasa.

La polilla de la vid o Lobesia botrana es una de las principales plagas que afecta a la vitivinicultura.

También participaron representantes de la vitivinicultura : Fecovita, Bodegas de Argentina e Inspecciones de Cauce, quienes coincidieron en destacar la efectividad del esquema aplicado durante la última temporada y respaldaron la continuidad de una estrategia similar, reforzando las acciones en las zonas que requieren un tratamiento diferencial .

Durante la reunión comenzaron a definirse los lineamientos del próximo operativo, incluyendo la planificación para adquirir con anticipación los insumos necesarios que permitan ejecutar las intervenciones en los momentos de mayor eficacia.

Más de 130.000 hectáreas protegidas

La campaña 2025/2026 se desarrolló mediante un esquema de manejo integrado que combinó diversas herramientas de control. Entre ellas se incluyeron la colocación de difusores de feromonas para la técnica de confusión sexual, aplicaciones aéreas de insecticidas de bajo impacto ambiental en los oasis Norte y Este, tratamientos específicos para viñedos orgánicos y aplicaciones aéreas de feromonas asperjables durante la segunda generación del insecto.

Gracias a este esquema, el operativo alcanzó una cobertura superior a las 130.000 hectáreas de viñedos y benefició a más de 9.000 productores de toda la provincia.

Control de la Lobesia botrana

El desafío de mantener baja la presencia de la plaga

Desde el Iscamen remarcaron que la planificación anticipada, el monitoreo permanente y la coordinación entre el Estado y el sector privado son claves para sostener la disminución de la plaga y proteger la producción vitivinícola.

Los resultados obtenidos por la red oficial de monitoreo respaldan esa estrategia. La fuerte reducción en las detecciones de Lobesia botrana durante la última campaña refuerza la expectativa de consolidar el control de la plaga en la próxima temporada, una meta considerada estratégica para preservar la competitividad de la vitivinicultura mendocina.