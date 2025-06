Lobesia Botrana: la buena noticia que anunció Vargas Arizu para combatir la plaga

Fin de la polémica: las pulverizaciones por Lobesia no afectan a la salud

Así, el objetivo es ofrecer una solución integral no solo para los productores vitivinícolas de Mendoza y Argentina sino también para los de Chile y Brasil; entre otros. “Contar con este producto no era sencillo ya que no hay muchas empresas que hagan esta síntesis y cuando todos salen a comprar, se dificultaba conseguir”, relató el ministro. Esa –junto al posible encarecimiento por el aumento de oferta- no era la única dificultad para la aplicación de la feromona.

Sucede que si esta no se conserva en frío y se aplica en tiempo y forma, los efectos positivos bajan o se anulan con la consiguiente pérdida que esto implicaba. “Esto antes lo pagaba el Estado nacional”, sumó el ministro quien agregó que se trabajó fuertemente para dar respuesta a una problemática que si bien pertenece al productor, es una forma de cuidar la ruralidad mendocina.

En este sentido, se buscará hacer un fuerte trabajo de concientización en las fincas de la provincia ya que desde el Gobierno darán las trampas para que cada uno pueda evaluar su propio viñedo. Estas también van a ser producidas en la nueva fábrica de Rivadavia y serán entregadas de manera gratuita a los productores que tendrán que comprometerse con la lucha. De este modo, tendrán la responsabilidad de retirar las trampas (no se entregarán finca por finca) así como de informar los resultados con el objetivo de ajustar la lucha lo mejor posible.

Las trampas sirven para calcular la cantidad de Lobesia Botrana que existe en cada viñedo. “No es una responsabilidad del Gobierno sino del productor, pero buscamos esta solución para hacer un ataque y que en dos o tres años no tengamos polilla”, expresó Vargas Arizu. De este modo, agregó, se defiende el negocio vitivinícola que es clave para la provincia porque no solo hace a la ruralidad sino también al turismo y la economía en general.

La nueva empresa comenzará a trabajar en octubre de este año y si bien en la primera etapa se traerán las feromonas, en 2026 se producirán en Rivadavia. La apuesta no solo es contra la Lobesia sino que debido a que la idea es incentivar y mejorar otros desarrollos que ya lleva adelante el Iscamen. La mosca del mediterráneo y el gusano barrenador para la ganadería son dos de los principales.