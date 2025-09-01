Mendoza busca posicionarse como un hub de la industria de videojuegos

Un videojuego mendocino fue el único de Argentina en participar en la Gamescom, una feria del sector que se realiza cada año en Alemania . Se trata de una muestra de lo que, desde Mendoza , se está creando en la industria de los videojuegos .

Don’t Kill Rumble es el nombre del juego, al que ya se puede jugar en versión demo, en Steam, y que pronto estará disponible en un “early access”, previo al lanzamiento.

Leandro Agostino, uno de los socios de Scubalight Studios , una empresa que se fundó en 2017, cuenta que, si bien desde un primer momento se dedicaron a diseñar juegos -algunos para celulares y otros web- este es el primer videojuego profesional que crean y que fue una gran satisfacción poder llevarlo a Gamescom, que es una de las ferias gamers más grande del mundo.

Contó que él pudo viajar por primera vez a Alemania en 2019. “Llegué novato, la empresa no estaba formalizada todavía y no teníamos un juego fuerte para defendernos. Tenía una agenda muy breve. Era más bien una misión exploratoria”, recuerda. Entonces, tuvo la convicción de que tenía que volver en un futuro, con otras condiciones.

El trabajo sostenido les permitió una revancha y, este año, Florencia Fole y Federico Agostino (sus socios, junto con Davor Agnic, en Scubalight Studios) viajaron a ese país, pero esta vez con la startup constituida formalmente y un juego terminado. Fueron los únicos argentinos en participar de este encuentro, que se desarrolló del 20 al 24 de agosto, en Colonia .

Quien quiera, puede probar el demo, antes de su lanzamiento en los próximos meses. Explicó que están analizando si pueden lograr un acuerdo con alguna plataforma global, para que se comercialice en todo el mundo, pero tampoco descartan venderlo por su cuenta.

Agostino explicó que “Don’t Kill Rumble” es un juego multijugador, de hasta seis personas, en el que hay que subir a una torre lo más rápido posible y “defenderla a puño pelado, para quedarse arriba, en una mezcla de boxeo y sumo”. “Es súper divertido, ha quedado muy bien y es realmente satisfactorio haber podido terminarlo”, confiesa con entusiasmo.

Creación y exportación de servicios

En Scuba cuentan con un área de diseño de videojuegos, pero también realizan colaboraciones para otras empresas más grandes, del exterior. Agostino señaló que esto no sólo les permite financiar sus propios productos, sino que también les hace conocer gente, incorporar nuevas herramientas y profesionalizarse, lo que acelera la curva de aprendizaje.

Sumó que, en los últimos 10 años, ha habido un crecimiento marcado de la industria en Mendoza y que empezaron a aparecer ofertas educativas, asociaciones y comunidades, que van aportando a este desarrollo. Acotó que, desde un primer momento, ha habido un apoyo directo del Gobierno provincial y consideró que el trabajo conjunto entre el sector privado, el público y la academia ha sido uno de los pilares para fortalecer la industria.

Si bien financiaron el diseño del juego por cuenta propia, mencionó que, en 2023, recibieron un fondo del programa nacional Potenciar Videojuegos; ProMendoza los ha ayudado a participar de misiones comerciales; y desde la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, del Ministerio de Producción de la provincia, también los han acompañado.

Sobre cómo se insertó en la industria, Agostino cuenta que a los 5 años empezó a jugar a Mario Bros. Cuando fue a presentar su tesis en la Universidad de Mendoza, se había quedado sin trabajo y el secretario académico le propuso ser docente en la cátedra de videojuegos. Hoy, es el director de la tecnicatura, que tiene dos orientaciones, una en programación y otra en arte.

Ecosistema que se potencia

Nacho Roby, de Boby Studios, comenta que, cuando terminó la secundaria no existía la posibilidad de estudiar videojuegos. “Cometí un error muy grande: me recibí de abogado y fui abanderado en la UNCuyo”, explica con humor. Añade que sintió que la vida en Tribunales no era para él y se empezó a especializar en propiedad intelectual, donde estaban incluidos los videojuegos y se enfocó en esta industria.

Pero llegó un momento en que esto tampoco lo hacía feliz y, después de procesarlo, tomó la decisión de “cruzarse de vereda” e incursionar en el desarrollo de videojuegos. Si bien señala que se puede crear un juego solo, reconoce que es mejor asociarse con otras personas.

Así, nació Boby Studios, con Julián Giamportone, programación; Germán Ortega, dirección de arte; Lucía Delvalle (su hermana), arte 2D; Nicoletta Busto, UX/UI; y Lautaro "Wilson" Gómez, game design; mientras que él se encarga del marketing y la programación. Y crearon un juego que ya tiene 8 mil descargas en Steam: Wild Space.

Hace dos meses, comenzaron a pre producir otro: Trash Sash, que tiene un trasfondo de crítica al sistema. Pero Roby señala que los videojuegos son un producto cultural, de entretenimiento, que hay que financiar durante mucho tiempo antes de poder salir al mercado con el producto (y recuperar la inversión, si todo sale bien).

Por eso, varios desarrolladores optan por prestar servicios a otras empresas, para poder sostenerse entretanto. Pero también plantea que es complejo, porque eso les quita horas para enfocarse en su propio producto. De todos modos, contó que hay quienes directamente se dedican a realizar tareas para otros, porque no quieren crear un videojuego.

“En Mendoza hay muchísimo talento. Hay un juego mendocino que fue anunciado en el evento anual de Nintendo”, resalta. Y explica que la empresa realiza un show en su canal oficial en Youtube y Arranger, de Nico Recabarren, estuvo entre ellos el año pasado.

Resaltó que la de videojuegos es una industria muy joven, que está teniendo un boom independiente, con la posibilidad de desarrollar y vender al mundo. El Clúster de Videojuegos de Mendoza, del que Boby Studios es parte, busca capitalizar todo ese conocimiento y talento, de manera de que no se trate de un esfuerzo aislado de cada desarrollador.

El objetivo, indica, es formalizar la industria, mostrar que es sostenible y que más gente se anime a incursionar. “A nivel de negocio, nos conviene que la provincia sea reconocida como un hub de la industria de videojuegos. Que se sepa que hay un ecosistema con muchos estudios y carreras universitarias”, lanzó. Y sumó que hay plataformas que pueden aportar miles de dólares para el desarrollo de un videojuego.

Acompañar el desarrollo

Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación, explicó que vienen trabajando con el clúster, que le da visibilidad y ordena al sector, y desde el Gobierno acompañan para avanzar en la formalización de los trabajadores, porque en el sector de los videojuegos se suelen generar relaciones laborales informales.

Detalló que, como parte de ese trabajo conjunto, les han acercado herramientas como los programas Enlace y Enlazados, que favorecieron que algunas empresas incorporaran colaboradores en relación de dependencia.

También han desarrollado propuestas como la Global Game Jam, que se organizó el año pasado, con charlas para el sector y el diseño de videojuegos en los días del encuentro, y este fin de semana se hizo la segunda edición de invierno.

“El objetivo es darle visibilidad a un sector que viene trabajando hace muchos años en el desarrollo, en la generación de contenido, y que, por decirlo de algún modo, no estaba en la vidriera. Lo que hemos hecho nosotros es acompañar este proceso, acercarlos y acercarnos nosotros como Estado a ellos”, planteó.

Y resaltó que genera muchos puestos de trabajo diversos, porque se necesita alguien que idee la historia y los personajes, un ilustrador, un programador, y van apareciendo distintos roles. Por eso, acotó, también es importante la capacitación y escuchar cuáles son las necesidades de la industria.

Sobre el videojuego que se presentó en Alemania, subrayó que es significativo que estén allá -con el apoyo de ProMendoza-, porque se está construyendo la marca Mendoza. Añadió que se están preparando para la Exposición de Videojuegos Argentina (EVA), que se realizará en Buenos Aires en noviembre, y la provincia tendrá su stand con desarrolladores locales. “Para el Gobierno de Mendoza es una inversión y se ve compensada cuando toman gente en blanco”, cerró.

