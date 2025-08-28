Industria: Mendoza se prepara para tres días de debate y negocios sobre petróleo, minería y agroindustria

El próximo martes 2 de septiembre comenzará en el Espacio Julio Le Parc el Foro Industrial Mendoza 2025 Producción Sostenible , un encuentro que, durante tres jornadas, buscará potenciar la articulación entre el sector público, privado y académico en torno al desarrollo productivo y de la industria en Mendoza .

En paralelo se desarrollarán el 4° Foro de Metalmecánica, Minería + Energía de Asinmet, el 2° Foro Agroindustrial de la FEM y el 1° Foro Industrial Mendoza 2025 de la UIM. Entre los ejes de debate figuran el desarrollo de la minería de uranio , la cadena de valor del sector agroindustrial , la adecuación de la oferta educativa a los nuevos modelos productivos y las políticas públicas para impulsar el crecimiento económico.

El evento es organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet); la Federación Económica de Mendoza (FEM); el Gobierno provincial; la Municipalidad de Guaymallén; la Unión Industrial de Mendoza (UIM); la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (Cafim); la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi); el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (Idits); la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (Camem); el Plan Pilares y la UNCuyo.

Además, cuenta con el auspicio de cámaras y entidades nacionales como CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras), Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y Capmin (Cámara Argentina de Proveedores Mineros).

El martes 2 estará dedicado al sector del petróleo , con la participación de referentes de Asinmet; Adimra; el director de Hidrocarburos de Mendoza, Lucas Erio; representantes de YPF; y el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel.

Ese mismo día se abordará la importancia de la energía nuclear, en un panel moderado por Marita Ahumada. Allí expondrán el director del Instituto Balseiro, Mariano Cantero; el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Luis Rovere; el presidente de CAMEM, Guillermo Pensado; y Martín Chimenti por IMPSA.

El miércoles 3 se realizará el Foro Agroindustrial. A las 9.30 se abrirá con el conversatorio “Cadena de Valor del Sector Agroindustrial”, con la participación de Mariano Mastrangelo (CAME), Daniel Rada (UNCuyo) y Cristian Ciurletti (INTI).

Luego, a las 10.40, se analizará la situación actual y perspectivas del sector, con voces de Cafim, Acovi, Frutos Secos y Asinmet. Más tarde, los economistas Davis Mazzo (Coninagro) y Federico Poli (Observatorio Pyme) expondrán sobre los desafíos locales e internacionales para la agroindustria.

El jueves 4 será el turno de la minería, con la presencia de empresarios locales y de Chile. Entre los invitados destacados figura Osvaldo Urzúa, impulsor del Plan Pilares. La jornada también incluirá la participación de Sandra Panés, directora de Competitividad Industrial de la Nación.

Expo, networking y visión de futuro

Durante los tres días, en paralelo a los foros, se desarrollará la Expo Metalmecánica de 13 a 20, además de rondas de negocios y espacios de networking.

Fabián Solís, presidente de Asinmet, destacó que el Foro Industrial es una manera de pensar, repensar y avanzar en pos del desarrollo de todos los sectores que aportan al crecimiento de la provincia. El dirigente subrayó el esfuerzo conjunto entre cámaras empresarias, universidades y organismos públicos en un contexto en el que la industria mendocina enfrenta múltiples desafíos.