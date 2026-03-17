17 de marzo de 2026 - 22:35

Milei celebró la baja de inflación mayorista y elogió a "Toto" Caputo: "El mejor de la historia"

El presidente reaccionó al dato publicado por el Indec en sus redes sociales. El índice de precios mayoristas se ubicó en 1% y mantuvo la tendencia bajista.

Milei celebró la baja de la inflación mayorista, que se ubicó en 1%.

Milei celebró la baja de la inflación mayorista, que se ubicó en 1%.

Foto:

X / @JMilei
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Luego de que se conociera el dato de inflación mayorista de febrero -que se ubicó en 1%- el presidente Javier Milei reaccionó en redes sociales y celebró la desaceleración del indicador, que volvió a mostrar una baja por segundo mes consecutivo y tocó mínimo en diez meses.

Leé además

Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina, que muestra a su mandatario Javier Milei (c) hablando este martes durante el acto de conmemoración del atentado perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires (Argentina). Un total de 29 personas murieron y centenares quedaron heridas en el ataque perpetrado el 17 de marzo de 1992 contra la embajada, el primero de los dos atentados cometidos en Argentina contra intereses judíos o israelíes y que, al igual que el perpetrado contra la mutualista judía AMIA en 1994, es atribuido por la Justicia local a Irán y a la organización chií libanesa Hizbulá y sigue impune.

Javier Milei sobre el atentado a la Embajada de Israel: "Frente al terrorismo no puede haber tregua"
Fernando Bearzi presentó su renuncia como director de Anses.

Renunció el director de Anses y ya son tres las salidas en la gestión de Milei: quién ocupa el cargo

A través de su cuenta de X, el mandatario no solo destacó el resultado, sino que también aprovechó para respaldar a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien elogió con una definición contundente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2033983300084085074?s=20&partner=&hide_thread=false

Milei le dedicó un mensaje, donde remarcó los principales números del informe publicado por el Indec este martes y expresó su reconocimiento al funcionario. “Inflación mayorista a la baja. IPIM: 1%; IPIB: 0,7%; IPP: 0,7%. Toto, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina. TMAP”, escribió.

El Indec difundió el IPIM de febrero

Esta tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el índice de precios internos al por mayor (IPIM) del segundo mes del año. Los resultados mostraron una desaceleración respecto a enero: fue del 1,7% y acumuló, en doce meses, 25,6%.

Se trata de uno de los registros más bajos de los últimos meses y marca una continuidad en el proceso de moderación del índice. En ese contexto, el comportamiento de los productos importados, que registraron caídas, fue clave para explicar el resultado general.

precios mayoristas
Los precios mayoristas aumentaron 1% en febrero de 2026 respecto del mes previo y 25,6% interanual.

Los precios mayoristas aumentaron 1% en febrero de 2026 respecto del mes previo y 25,6% interanual.

Según los datos oficiales, esta variación mensual fue la segunda más baja desde mayo de 2025, cuando se había registrado una baja de 0,3%. A su vez, es la tercera vez desde junio de 2020 en que el índice de precios internos al por mayor (IPIM) muestra una variación mensual de 1% o menor.

Dentro de los nacionales, los rubros con mayores incidencias fueron petróleo crudo y gas (0,27%); alimentos y bebidas (0,26%); productos agropecuarios (0,24%); productos refinados del petróleo (0,23%); y energía eléctrica (0,12%).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo habló de forma escueta sobre la causa $LIBRA que tiene al presidente Javier Milei contra las cuerdas. 

Alfredo Cornejo sobre Milei y el caso $LIBRA: "Cuando la Justicia hable, daré opiniones"

La amenaza de Irán a Milei: dice que cruzó la línea roja y habla de una respuesta proporcionada

La amenaza de Irán a Milei: dice que cruzó la "línea roja" y habla de una "respuesta proporcionada"

Yanina Latorre dio detalles sobre el escándalo $Libra.

Yanina Latorre explotó tras ser vinculada al caso $Libra: "No farandulicen la corrupción"

Maximiliano Ferraro, diputado nacional (CC) en la Comisión Investigadora del caso $Libra.

La Comisión Libra denunciará al fiscal Taiano por "encubrimiento" y pedirá explicaciones a los Milei