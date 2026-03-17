Milei celebró la baja de inflación mayorista y elogió a "Toto" Caputo: "El mejor de la historia"

Luego de que se conociera el dato de inflación mayorista de febrero -que se ubicó en 1%- el presidente Javier Milei reaccionó en redes sociales y celebró la desaceleración del indicador, que volvió a mostrar una baja por segundo mes consecutivo y tocó mínimo en diez meses.
A través de su cuenta de X, el mandatario no solo destacó el resultado, sino que también aprovechó para respaldar a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien elogió con una definición contundente.
Milei le dedicó un mensaje, donde remarcó los principales números del informe publicado por el Indec este martes y expresó su reconocimiento al funcionario. “Inflación mayorista a la baja. IPIM: 1%; IPIB: 0,7%; IPP: 0,7%. Toto, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina. TMAP”, escribió.
El Indec difundió el IPIM de febrero
Esta tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el índice de precios internos al por mayor (IPIM) del segundo mes del año. Los resultados mostraron una desaceleración respecto a enero: fue del 1,7% y acumuló, en doce meses, 25,6%.
Se trata de uno de los registros más bajos de los últimos meses y marca una continuidad en el proceso de moderación del índice. En ese contexto, el comportamiento de los productos importados, que registraron caídas, fue clave para explicar el resultado general.
Según los datos oficiales, esta variación mensual fue la segunda más baja desde mayo de 2025, cuando se había registrado una baja de 0,3%. A su vez, es la tercera vez desde junio de 2020 en que el índice de precios internos al por mayor (IPIM) muestra una variación mensual de 1% o menor.
Dentro de los nacionales, los rubros con mayores incidencias fueron petróleo crudo y gas (0,27%); alimentos y bebidas (0,26%); productos agropecuarios (0,24%); productos refinados del petróleo (0,23%); y energía eléctrica (0,12%).