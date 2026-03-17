Milei celebró la baja de inflación mayorista y elogió a "Toto" Caputo: "El mejor de la historia"

El presidente reaccionó al dato publicado por el Indec en sus redes sociales. El índice de precios mayoristas se ubicó en 1% y mantuvo la tendencia bajista.

Milei celebró la baja de la inflación mayorista, que se ubicó en 1%.

Luego de que se conociera el dato de inflación mayorista de febrero -que se ubicó en 1%- el presidente Javier Milei reaccionó en redes sociales y celebró la desaceleración del indicador, que volvió a mostrar una baja por segundo mes consecutivo y tocó mínimo en diez meses.

A través de su cuenta de X, el mandatario no solo destacó el resultado, sino que también aprovechó para respaldar a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien elogió con una definición contundente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2033983300084085074?s=20&partner=&hide_thread=false INFLACIÓN MAYORISTA A LA BAJA

IPIM: 1,0%

IPIB: 0,7%

IPP: 0,7%



TOTO, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina.



TMAP



CC: @LuisCaputoAR https://t.co/D9Sbbx3A2M pic.twitter.com/DCA2UBwLcB — Javier Milei (@JMilei) March 17, 2026 Milei le dedicó un mensaje, donde remarcó los principales números del informe publicado por el Indec este martes y expresó su reconocimiento al funcionario. “Inflación mayorista a la baja. IPIM: 1%; IPIB: 0,7%; IPP: 0,7%. Toto, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina. TMAP”, escribió.

El Indec difundió el IPIM de febrero Esta tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el índice de precios internos al por mayor (IPIM) del segundo mes del año. Los resultados mostraron una desaceleración respecto a enero: fue del 1,7% y acumuló, en doce meses, 25,6%.

Se trata de uno de los registros más bajos de los últimos meses y marca una continuidad en el proceso de moderación del índice. En ese contexto, el comportamiento de los productos importados, que registraron caídas, fue clave para explicar el resultado general.