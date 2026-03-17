Otra vez bajó la inflación mayorista: el índice marcó 1% en febrero y tocó el mínimo en 10 meses

La inflación mayorista mostró en febrero una nueva señal de desaceleración y se ubicó en 1% , logrando una tendencia a la baja por segundo mes consecutivo. El dato fue informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) y refleja un menor ritmo de aumento en los precios a nivel mayorista.

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Se trata de uno de los registros más bajos de los últimos meses y marca una continuidad en el proceso de moderación del índice. En ese contexto, el comportamiento de los productos importados, que registraron caídas, fue clave para explicar el resultado general.

Según los datos oficiales, esta variación mensual fue la segunda más baja desde mayo de 2025 , cuando se había registrado una baja de 0,3%. A su vez, es la tercera vez desde junio de 2020 en que el índice de precios internos al por mayor (IPIM) muestra una variación mensual de 1% o menor.

En la variación interanual acumuló un alza del 25,6% mientras que en el primer bimestre aumentó 2,7%. La desaceleración del IPIM se da como consecuencia de la suba de 1,3% en los productos nacionales y la baja de 2,7% en los importados.

Dentro de los nacionales, los rubros con mayores incidencias fueron petróleo crudo y gas (0,27%); alimentos y bebidas (0,26%); productos agropecuarios (0,24%); productos refinados del petróleo (0,23%); y energía eléctrica (0,12%).

precios mayoristas Los precios mayoristas aumentaron 1% en febrero de 2026 respecto del mes previo y 25,6% interanual. Indec

Otros indicadores, según el Indec

Por otro lado, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 0,7% mensual, que se explica por la suba de 0,9% en los productos nacionales y la baja de 2,6% en los importados.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 0,7% en el mismo período, consecuencia de la suba de 1% en los productos primarios y 0,6% en los productos manufacturados y energía eléctrica.

A contramano quedó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual cerró febrero con una variación del 2,9% y se mantiene en alza desde agosto del 2025.