9 de mayo de 2026 - 19:21

Fuerte recorte al PAMI: las transferencias nacionales cayeron 54,4% en términos reales

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que el PAMI recibió durante el primer cuatrimestre de 2026 menos recursos del Tesoro y la ANSES en comparación con el año pasado.

Las transferencias a PAMI cayeron 54,4% en el primer cuatrimestre del año

Las transferencias a PAMI cayeron 54,4% en el primer cuatrimestre del año

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que las transferencias de recursos nacionales al PAMI registraron una caída real de 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior.

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Según datos oficiales analizados por la OPC y difundidos por el Instituto Consenso Federal, entre enero y abril el PAMI recibió $0,4 billones del Tesoro y otros $0,6 billones provenientes de la ANSES.

De acuerdo con el reporte, esa ejecución presupuestaria representó una baja de 54,4% en términos reales respecto de igual tramo de 2025.

Además, durante abril el Tesoro ejecutó asistencias financieras por $0,2 billones y la ANSES aportó una cifra equivalente, lo que implicó una caída interanual real de 29,5%.

El informe sostuvo que los datos surgen del Sistema Integrado de Información Financiera, administrado por el Ministerio de Economía, y fueron procesados por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En el documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas también se consignó que el PAMI “sigue sin garantizar la normal provisión de medicamentos” y atraviesa “una fuerte tensión interna con los médicos de cabecera”.

El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, afirmó que la situación “es delicadísima”, al remarcar que “casi 8 de cada 10 jubilados de toda la Argentina están atendidos por el PAMI”.

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