17 de abril de 2026 - 08:54

El Gobierno busca desactivar la crisis del PAMI: la cifra que pagará para cancelar la deuda con prestadores

Tras el paro de médicos de cabecera, la Casa Rosada inició transferencias de emergencia. Prometen saldar el pasivo total antes de que termine abril para garantizar la atención de los afiliados.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno nacional anunció un plan de pagos para saldar la deuda total con los prestadores del PAMI, la cual asciende a $500.000 millones. Los movimientos comenzaron este miércoles con una transferencia inicial de $150.000 millones, y el objetivo es cancelar los $350.000 millones restantes en las próximas dos semanas, antes de que inicie mayo.

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Según informó TN, la regularización del flujo de fondos se convirtió en una prioridad para Balcarce 50, tras semanas de tensión que incluyeron paros de 72 horas de médicos de cabecera, movilizaciones al Congreso y reclamos conjuntos de clínicas, sanatorios y farmacias que advirtieron sobre la imposibilidad de sostener el servicio.

El conflicto obligó a un trabajo coordinado entre los equipos de Salud y Economía. En el Ejecutivo admiten que existió una fuerte inquietud por el impacto político que tendría un colapso extendido en las prestaciones.

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El Gobierno Nacional quiere reguliarizar la situación con el PAMI.

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Desde el oficialismo argumentan que una parte importante del monto reclamado es "deuda corriente" de pocas semanas y que la situación ya comenzó a "ordenarse" con los primeros desembolsos. La meta es restablecer la previsibilidad para evitar que la presión de las prestadoras derive en nuevas medidas de fuerza.

Además, reconocen que el PAMI viene atravesando una situación financiera delicada y que la dependencia de asistencia externa quedó más expuesta en un contexto de restricciones fiscales.

Tensión por el nuevo esquema médico

Más allá de la deuda financiera, el malestar en el sector médico persiste debido a una resolución reciente que modificó el esquema de ingresos de los médicos de cabecera.

El Gobierno lo presenta como una reconfiguración para simplificar el nomenclador y ordenar el sistema. Por su parte, los sectores médicos denuncian que se trata de un "recorte encubierto" que deteriora sus honorarios y la calidad de atención.

En Casa Rosada apuntan a cerrar el frente financiero antes del mes que viene para bajar la conflictividad y el riesgo a nuevos paros y protestas.

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